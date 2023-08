"INVESTIRAJTE OVAKO I NE MOŽETE POGREŠITI" Stručnjak dao izuzetne ekonomske savete: Tu gde vas je najmanje strah - tu je ZARADA

Međugodišnja inflacija je na opadajućoj putanji – krajem jula je bila 12,5 odsto, što je za 3,7 odsto manje nego u martu kada je dostigla rekordnih 16,2 odsto.

Kako je istakla guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, usporavanje inflacije rezultat je ne samo pada svetskih cena energenata i hrane već i preduzetih mera monetarne politike

Dušan Uzelac, portal Kamatica gostovao je u jutarnjem programu Redakcija povodom pozitivnih vesti iz Narodne banke Srbije: inflacija se smanjuje, ali cene ostaju iste.

U emisiji, Uzelac je izrazio svoje mišljenje o finansijskim navikama i potrebi za promenom tih navika.

- Kako vi ne potpišete da ćete vi to vratiti, to je taj ugovor o kreditu. To faktički znači da ste vi zadužili sebe iz budućnosti, a danas će ta osoba da to troši. Da ne bi ta osoba u budućnosti imala problem, to je to što mora se uraditi - naglasio je Uzelac, ističući važnost razumevanja finansijskih obaveza i dugoročnog planiranja.

Uzelac je posebno istakao značaj promene finansijskih navika i prioriteta.

- Finansijske navike, promena finansijskih navika, na šta ne želite da potrošite pare, na šta vam je svejedno da potrošite pare, optimizacija troškova i uvek... Mislim, sve se rešava sa zaradom. Ja to stvarno ističem - rekao je Uzelac, naglašavajući da stvaranje novčane rezerve za buduće potrebe zahteva promišljen pristup.

Govoreći o štednji, Uzelac je naglasio da je zarađivanje osnova finansijskog upravljanja.

- Zarađivanje je početak finansijskog upravljanja. Ne možete upravljati finansijama ako nemate od čega. Sigurno. Ako vam za nešto nedostaje, znači da ne zarađujete dovoljno. To su često gorke lekcije kada nemate za nešto, znači da sebi nešto ne možete priuštiti. I to je najčešće emotivna borba. To je sudar želje i potrebe - istakao je Uzelac.

U vezi sa štednjom, Uzelac je raspravljao o prednostima štednje u domaćoj valuti.

- Glavni savet kod štednje je da štedite u valuti u kojoj ćete trošiti novac. I to je, da kažem, osnovna ideja kada odvajate novac za štednju u banci - pojasnio je Uzelac.

Takođe je diskutovao o razlici između štednje u dinarima i evrima, naglašavajući da dinarska štednja, s obzirom na stabilnost dinara, može biti isplativija opcija na kraći rok.

Pružio je uvid u značaj finansijske pismenosti i kontrole nad ličnim finansijama.

- Narodna banka Srbije je sada takođe pokazala da je dinarska štednja povećana više od šest puta i početkom ove godine iznosila je nešto više od 108 milijardi dinara - naglasio je Uzelac, ukazujući na povećanu svest građana o važnosti štednje.

Takođe, izneo svoje mišljenje o investiranju i važnosti odabira investicija koje su usklađene sa ličnim znanjem i interesovanjima.

- Investiranje je proces gde vi prepoznate kod sebe zašto vas je najmanje strah. Znači, investira se u ono što razumete i u ono u šta verujete. To je emotivno-racionalni princip koji zaokružuje investicioni pristup - istakao je Uzelac.

