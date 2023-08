Poznat je apsurd, prema kome je izgleda, za trgovce i proizvodjače jeftinije da hranu bace nego da je poklone, jer se PDV na hranu ne plaća kad joj istekne rok trajanja!

Da li se u Srbiji i zašto još uvek plaća porez na dobročinstvo?

Na ovo pitanje, gostujući u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji, odgovorio je advokat Ivan Simić.

foto: Foto Kineska medijska grupacija

- Poreska disciplina jeste nešto što je osnov funkcionisanja svakog društva i njegovog sistema. Na kraju krajeva, poreska disciplina omogućava sticanje sredstava unutar budžeta koji se mogu usmeravati. Ni u jednoj državi ne postoji poreska nedsiciplina, ukoliko je država iole ozbiljna. Međutim, ono između čega moramo da pravimo razliku, neko nekome može nešto da pokloni i biti oslobođen poreza na prenos apsolutnih prava, ukoliko su oni u prvom stepenu krvnog srodstva - započeo je Simić, pa nastavio:

- Ono što ljudi pogrešno shvataju, jeste situacija ako donirate nešto nenovčani radi satisfakcije, to je uredu. Zakon poznaje situaciju u kojoj se zadužbinama koja stiču sredstva u vidu donacija, poklona itd. mogu izuzeti obaveze od plaćanja poreza. Za razliku od pravnih poslova, koje besteretno stiču određenu vrstu imovine.

01:27 SAMO U OVOM SLUČAJU MOŽETE IZBEĆI POREZ Simić analizira: Zašto mladić koji čuva napuštene životinje plaća PDV za donacije?

Potom se osvrnuo na slučaj iz Srbobrana, Nikole Stojkovića koji se bavi humaniratnim radom, nema udruženja, a ljudi su mu pomagali da čuva napuštene životinje tako što su mu uplaćivali novac na račun.

Da li je on u obavezi da plaća porez?

- Ne može to tako, nepoznavanje zakona škodi i šteti. Okej, to jeste plemenit cilj i ja podržavam tog mladog momka, ali svako će otvoriti račun i primati novac. Pa da jedan od njih 10 taj novac koristi u protiv pravnu svrhu, znači sve ode dođavola i dobijemo situaciju kao u Tuzli. Upravo poštovanje pravnog poretka jeste osnov za sve, da se spreče ove tragedije. Svaki pojedinac koji prima novac na račun za ideju koju je on smislio, svaka mu čast, ali moramo biti odgovorni.

- Ne možemo preko Instagram i Fejsbuka da smatramo da za nas ne važe pravila jer smatramo da smo uradili nešto zarad plemenitog cilja.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:38 Jedino što je sigurno je smrt i porez!