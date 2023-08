DA LI JE MOGUĆE DA NAM U RESTORANIMA SAD NAPLAĆUJU I OVO: Srbi primetili novu stavku na računima pa se šokirali! "BAŠ JE JADNO!"

Pojedini restorani u Beogradu počeli su da naplaćuju i kečap koji se servira u malim činijicama obično uz pomfrit.

Često se na društvenim mrežama polemiše o cenama u restoranima u Srbiji, ali i u popularnim letovalištima naših građana, ali neretko se komentarišu i sami kvaliteti usluga pa i novine koje su građani primetili u ugostiteljskim objektima.

Jedna od novina koju su primetili korisnici mreža je da pojedine kafane i restorani naplaćuju kečap kao prilog, ali da prethodno nigde nisu istakli da ovu stavku naplaćuje.

Iako pojedini ugostitelji kažu da je jadno naplaćivati kečap, potrošači potvrđuju da ovo jeste praksa u nekim restoranima kod nas, ali i u Crnoj Gori.

Sudeći po komentarima korisnika mreža na crnogorskom primorju u nekim restoranima ova stavka košta 0,80 centi, a slično je i u Beogradu.

Mnogi su se osvrnuli i na to da recimo pola kilograma kečapa u radnjama u Beogradu košta oko 150 dinara, te i da je besmisleno četiri kašike naplatiti isto ili čak i više.

Podsetimo, Kurir je već pisao da nam u pojedinim restoranima već naplaćuju neke usluge koje nam gotovo nametnu, a reč je o čuvenom "kuveru" koji vam konobari serviraju pre obroka.

Dejan Gavrilović, predsednik organizacije potrošača Efektiva, objasnio je nedavno za Kurir da ono što je postalo jako popularno u poslednje vreme, pogotovo kada je nastupila pandemija korone, jeste čuveni "kuver" u sve više restorana.

- Dakle, dok sedite u ugostiteljskom objektu i čekate da vam donesu ono što ste poručili, za to vreme vam konobar donese čuveni "kuver". Jedan potrošač nam je ispričao kako je u nekom restoranu na Novom Beogradu poručio riblju čorbu, a dok je čekao ručak, konobar mu je na tanjiriću doneo parče hleba i paštetu. On je to pojeo i prvo što je pomislio je da možda kuća časti.

Posle toga je stigla riblja čorba, pojeo je i to i kada je tražio račun, video je na računu da su mu naplatili i taj "kuver", odnosno to parče hleba i paštete, što je svega dva zalogaja - rekao je Gavrilović i dodao:

- Kada donesu taj mali obrok, niko ti ne naglasi da se i to plaća, već samo ostave. Gost pomisli da je na račun kuće jer nije to ni poručio, pojede i to mu dođe na naplatu. Ugostitelji sve češće to praktikuju i serviraju ta mini-predjela, koja kasnije naplate.

