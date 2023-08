ODRAĆE NAM I KOŽU S LEĐA! Od septembra moguće poskupljenje bankarskih usluga! Vasić: Očekuje se i rast kamatnih stopa za kredite

Za nešto više od dve nedelje prestaje da važi dogovor izmedu Narodne banke Srbije i poslovnih banaka o "zamrzavanju" svih naknada i provizija.

To bi značilo da će od tog datuma banke moći da povećaju cene svojih usluga, a upućeni kažu da će one upravo to i da urade.

Upravo tu informaciju jutros je proveravala i novinarka Kurir TV Slađana Nedeljković.

- Hajde da sačekamo kraj moratorijuma. Svaka banka vodi svoju poslovnu politiku i njihova je procena kako će to uticati na prihode, ali i odnos s klijentima. Klijenti uvek mogu da izaberu bazični paket od 150 dinara kako bi izbegli dodatne troškove. Banke su u obavezi da vam dostave troškove u prethodnom periodu - kaže Vladimir Vasić, bankar i finansijski konsultant.

Nisu samo usluge predmet budućih poslkupljenja banaka, pošto se očekuje da porastu i kamatne stope.

- Možemo da očekujemo da narednih par meseci i dalje raste cena novca kao posledica inflacije. Na taj način destimulišzu nas da trošimo i tako se smanjuje inflacija. Sledeće godine će možda doći do relaksacije. Uzimanje bilo kog kredita je zavisi od nas, da li smo spremni i da li smo komotni kad plaćamo trate. Ko god ima potrebu uzeće kredit, ali mora da se računa s tim da će kamate rasti. Nadam se da će se narednih godina osetiti boljitak - dodao je Vasić.

