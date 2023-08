CELA JUGA IH NOSILA, A SAD SU U HARPERS BAZARU LETNJI HIT! Komentarišu iz svih SFRJ republika, ovo im je svetska cena (FOTO)

Kažu, čovek počinje da stari čim sve što kaže počinje rečima u moje vreme...

Može biti da je zbog toga, nostalgije ili sete za detinjstvom, ali dve fotografije koje trenutno kruže društvenom mrežom Fejsbuk mnogima su naterale ili osmeh na lice ili suze na oči...

Sve u svemu, na njih niko nije ostao ravnodušan. Prva je fotka legendarnog doručka na FB stranici Nostalgija - bela kifla iz samoposluge i čuveni beogradski PKB tetrapak jogurt! S tim se ujutru išlo u školu, nosilo na ekskurziju, užinalo na velikom odmoru.

Fotografija je pobudila veliku pažnju i nekadašnjih zemljaka s kojima smo delili državu Jugoslaviju, koji su ostavili bezbroj komentara pišući kako je to bilo srećno detinjstvo.

* Kifla i jogurt. Moje detinjstvo. Veliko hvala mojim bakama i dekama što su me usrećili

* Najbolji doručak ikada...

* Ako je viršla u ovu kiflu onda je to ručak!

Druga fotografija izmamila je još više komentara. Na njoj su nekadašnje Jugoplastikine plastične letnje sandale za plažu bez kojih se nije polazilo na more.

Nema deteta koje ih nije imalo u ono malo boja, a većina pamti koliko su stvarno žuljale kad se noga oznoji a kopča zarđa pa ti celo leto ostane fleka sa strane!

A kad ih skineš, šara ostane satima koliko su se usekle plus ostane beli trag pošto se na plaži nisu skidale. S njima se išlo na plažu, u vodu, napolje u park i to je to. Još ako ti roditelji spakuju startas patike, milina! To je jedina obuća koja se nosila na more.

Iako su kod nas pale u zaborav, čuveni američki modni magazin Harpers bazar predstavio ih je kao veliki letnji hit 2023. i najavio njihov povratak u modu.

Čuvene Jugoplastikine sandalice nekad je u Jugoslaviji mogao da priušti svako a sad - pitanje je pošto u se u Americi prodaju po ceni od 69 dolara. Preračunato u dinare to je oko 7.300 dinara.

* I Gucci ima

* I bile su odlične

* Super videti ih opet ... sandals moje mladosti

* Naravno da jesmo! "Jugoplastika" Split!

* Kopča zahrđala pa osto flek na gležnju

* Stalno mi mali prst ispadao iz njih

Kurir.rs/Facebook Nostalgija