"POPRAVKE MOGU I DUPLO DA POSKUPE" Automehaničar otkrio: Cene skaču posle nevremena! Jedan auto imao čak 45 ulubljenja

Nevreme koje pre nekoliko dana pogodilo Srbiju, oštetilo je mnogo vozila, oštetilo je mnogo kuća, a automobili koji su se našli na ulicama i trotoarima su ostajali bez šofer šajbni, sa ulubljenim krovovima i slično, i zbog toga su autoservisi sada puni kako bi se sanirale te štete.

Popravka od ulubljenja koštala je negde oko 10 evra, negde možda i 15, a sada je ta cena i duplo veća.

Automehaničar Pavle Zogović potvrdio je za TV Prva da su servisi svakako puni i zbog toga što je sezona odmora, odnosno putovanja na more, planinu i dr.

"Pored toga, zbog svih havarija na kolima, dodatno su popunjeni kapaciteti i to neminovno vuče jedno za drugim posledicu da se naravno i cena usluge povećava, zato što je obim posla daleko veći nego što inače. Što se tiče tih šteta na kolima, verovatno je bar trećina automobila u gradu nastradala u nekoj meri, tako da je pretpostavka da će još neki period servisi biti puni", objasnio je on za TV Prva.

Takođe, on se osvrnuo da je moguće i poskupljenje.

"Moja pretpostavka je da mogu cene da odu i na duplo, zato što je jednostavno nemoguće postići sve to i verovatno će to samo po sebi tražiti više materijala, više truda, ostajanje prekovremeno na radnom mestu, tako da pretpostavljam da može da se desi da nešto što je koštalo 10 bude sada trenutno i 20", istakao je Zogović.

foto: Pritnscreen/Prva TV

Takođe, on je otkrio i u kakvom mu je stanju stigao jedan auto na popravku. Rekao je da je izbrojao 45 ulubljenja, šoferšajbna je bila potpuno uništena.

"Što se ovog primera tiče, kako smo izbrojali samo za haubu ovog vozila, za izvlačenje takozvane masaže karoserije vlasnik ovog vozila treba da izdvoji oko 950 evra, i to po cenovniku koji je bio, da kažemo, aktuelan pre svih ovih dešavanja. Šoferšajbna na ovom automobilu može da košta od 200 do 500 evra, sa ugradnjom koja može biti od 50 do 150 evra, i to je sve opet računamo bez celog krova, koja je još veća površina na ovom vozilu u odnosu na haubu", objasnio je on.

Na pitanje da li bi trebalo vozači da kupe i na svoju ruku iskoriste pištolj koji izvlači ulubljenja, on je naveo da ne bi trebalo samostalno da koriste taj alat, jer je to jako komplikovana procedura.

Istakao najbolji način da se zaštiti vozilo, a to je da ga parkirate u garažu.

"Cerade jako teško mogu da zaštite vozilo ako ne napravite neku podlogu. Možete napraviti table stiropora, pa onda ceradu. Nije loša preporuka da se iskoristi garaža tržnog centra, plaćanje parkinga je daleko blaža varijanta od par stotina ili hiljada evra koliko može da bude šteta - kaže Zogović za TV Prva.

On je apelovao i da se vozilo nikako ne ostavlja u blizini drveća, jer šteta može biti totalna ako vetar obori stablo ili grane.

(Kurir.rs/TV Prva)