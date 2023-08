PIVCE 180, KOMPLET RUČAK 600! Srpski turisti se masovno vraćaju nekad omiljenoj letnjoj destinaciji! Em more, em jeftino (FOTO)

Za razliku od Grčke i nekoliko drugih zemalja koje su tradicionalno prve na listi omiljenih destinacija srpskih turista, Bugarska spada u primorske zemlje koju u zavisnosti od sezone do sezone, poseti manje ili više naših građana, tačnije, poput Italije i Španije, taj broj je između 70.000 i 150.000, podaci su Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta).

Za razliku od drugih mora, Crno more ima nizak salinitet zbog uliva slatke vode među kojima je i dunavski sliv, more nije tirkizno plavo kao što je to slučaj u Grčkoj, a trenutna temperatura morske vode, naprimer, kod Albene ili kod mesta Zlatni Pjasci je preko 24 stepeni Celzijusa i dostiže u avgustu i 25 stepeni. U Sunčevom bregu je trenutno voda 25 stepeni, dok je temperatura vazduha 30 stepeni, sunčano je i toplo.

U ponudi turističkih agencija uz spisak letovališta u Bugarskoj gotovo je uvek naznačeno da su u pitanju jeftina letovanja. Cena zavisi i varira od kvaliteta smeštaja, da li je u pitanju apartman ili hotel, da li su uračunati obroci, kao i koliko ćete biti udaljeni od atraktivnih destinacija.

foto: Negoi Cristian / Alamy / Alamy / Profimedia

Sunčev breg

Najomiljenija destinacija turista je Sunčev breg, zaliv u obliku potkovice u kom se nalazi jedna od najlepših peščanih plaža duga oko deset kilometara. Od Beograda je automobilom udaljen oko 800 kilometara. Granica sa Bugarskom je od Niša udaljena oko 115 kilometara.

Po ulasku u Bugarsku savetuje se kupovina vinjete i vođenje računa o ograničenjima brzine. Dodatni savet turistima je da računaju na naplatu putarine u Bugarskoj. Cena benzina je sada 1,3 evra.

Za Sunčev breg važi da je mesto dobre zabave i mladih turista, ali istovremeno nudi sve što je potrebno i za miran odmor starijih generacija. Postoje ponude za vodene sportove, luna parkovi, brojni sadržaji za decu, akva park, veliki broj restorana i taverni sa bugarskim i internacionalnim specijalitetima.

Za cene, tvrde turisti koji su posetili ovo mesto, u marketima i restoranima je cenovnik kao u Srbiji, a mnogo toga je i pristupačnije nego kod nas. Recimo, ručak za dve osobe u restoranu je oko 3.000-3.500 dinara, u jeftinijih ugostiteljskim objektima po osobi može da se jede i za oko 600-700 dinara. Mediji prenose da je točeno pivo od pola litre samo 180 dinara, hleb 95 dinara, mleko litar 120 dinara, 10 jaja 260 dinara.

Mesto ima više od 100 hotela koji nude od najluksuznije do skromnije usluge smeštaja.

U hotelu koji je udaljen 50 metara od plaže i 200 metara od centra, opremljen je bazenom, fitnes centrom, restoranom, parkingom i marketom. Cena u dvokrevetnoj sobi po osobi za polupansion u avgustu je od 44.700 do 40.200, u zavisnosti od termina. Autobuski prevoz od Beograda je 9.000 dinara, od Novog Sada 11.000, Subotice 13.000 dinara, a Niša i drugih gradova koji su bliži destinaciji 5.000 dinara.

Kakve su cene?

Za pet punih pansiona u luks apartmanima koji su udaljeni oko 700 metara od plaža i blizu su centra Sunčevog brega i autobuski prevoz, cena je do kraja jula bila 26.800 dinara. Doplate za prevoz iz gradova po Srbiji su od 1.000 do 5.000 dinara. Za deset punih pansiona u avgustu u ovom kompleksu cena je od 32.700 dinara.

Noćenje sa doručkom u drugim apartmanima je od 2.450 dinara, a deset noćenja sa doručkom krajem avgusta je 27.100 dinara u hotelu sa tri zvezdice.

Albena

Albena se nalazi se na severnoj strani obale Crnog mora, 35 kilometara je udaljena od Varne i 12 kilometara dalje od letovališta Balčika. U blizini se nalazi i šumski rezervat Baltata. Na svetskoj turističkoj mapi poznata je kao ekskluzivna lepotica, raj za hedoniste i ljubitelje uživanja. Od Beograda je udaljena 900 kilometara.

U luksuznom hotelu, u zavisnosti od izabrane usluge, cena po osobi je oko 70 evra, a za usluge all incusive i do 130 evra. Za smeštaj u apartmanima su cene znatno niže.

Nesebar

Nesebar je stari grad sa dugom istorijom i jedan je od najstarijih gradova u Evropi. Stari i novi deo grada su povezani uskim prirodnim zemljanim prelazom, a stari deo grada je smešten na kamenitom poluostrvu i iz novog dela se simbolično prelazi u stari deo.

U novom delu ima dosta smeštajnih kapaciteta za sve one koji vole moderniju okolinu, ili za one koji ne uspeju da nađu smeštaj u Starom gradu.

Devet noćenja sa doručkom u kompletno opremljenim apartmanima su od 320 do 489 evra, u zavisnosti od termina od početka do kraja sezone.

U hotelu sa četiri zvezdice, za rane rezervacije, se može naći devet noćenja sa doručkom u avgustu i septembru od 229 do 289 evra.

foto: Shutterstock

Zlatni pjasci

Najelitniji i najskuplji deo bugarskog Crnog mora su Zlatni pjasci. Plaža je zlatna i na njoj su obezbeđene sve aktivnosti od skijanja na vodi do letenja balonom. Postoji veliki izbor restorana, bioskopa, diskoteka, replika Ajfelove kule, luna i akva park.

Za noćenje sa doručkom u hotelu sa četiri zvezdice, u avgustu i septembru su cene od 79.200 do 53.900 dinara. Hotel se nalazi na 40 metara od plaže. Sve sobe imaju balkon sa baštenskim nameštajem, u restoranu se na bazi švedskog stola služe internacionalna jela.

U centru ovog mesta nalazi se hotel sa tri zvezdice u kom za 10 noćenja sa doručkom krajem avgusta treba izdvojiti oko 50.000 dinara, u septembru oko 47.000 dinara.

Sozopol

Jedan od najstarijih gradova na Crnom moru je Sozopol. Popularno je turističko mesto u Bugarskoj i od Sofije je udaljen 430 kilometara. Najposećenija plaža se nalazi između novog i starog dela grada. Tri kilometara od Sozopola je prelepa plaža Zlatna ribica, a za poznatu nudističku plažu važi Kavaci. Simbol ovog mesta su stare drvene kuće od kojih su mnoge proglašene nacionalnim spomenicima.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Smeštaj u jednoj od vila u Sozopolu je već od 1.800 dinara. Krajem avgusta cena desetodnevnog aranžmana je 28.800 dinara.

U novom delu Sozopola, u prelepoj vili se može u avgustu boraviti deset dana po ceni od oko 21.000 dinara, a među specijalnim ponudama se nalaze i vile u kojima se uz popuste i last minute ponude smeštaj po danu može naći već od oko 1.300 dinara.

Za hotelski smeštaj sa doručkom u ovom mestu cena je od oko 5.700 dinara i više na dan.

