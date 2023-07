U OVOM MESTU U SRBIJI KAFA U RESTORANU KOŠTA SAMO 100 DINARA: A tek da vidite doručak, jeftinije nego da kupuješ namirnice (FOTO)

Na društvenoj mreži Tviter pojavila se fotografija jelovnika iz jednog restorana u Mionici u kome doručak košta najviše 300 dinara, dok kafa iznosi od 100 dinara pa naviše.

Fotografije jelovnika prijatno su iznenadile korisnike ove mreže koji su, sudeći po komentarima, pozitivno reagovali.

- Od sad izlazim isključivo u Mionicu - piše u objavi uz fotografije ispod koje su se nizale reakcije.

Na fotografiji se vidi da espreso kafa košta 100 dinara, dok je sa mlekom 120. Čaj pak svega iznosi 80 dinara.

foto: Profimedia

Što se tiče doručka najskuplji "miks doručak" koji sadrži jaja, kobasicu, sir, pršutu košta svega 300 dinara. S druge strane onaj ko preferira da za prvi obrok jede punjene prženice i pomfrit to može uzeti i platiti samo 250 dinara isto kao i porciju uštipaka.

Kada je reč o toplim napicima šejkovi recimo koštaju od 250 dinara, dok je topla čokolada 160 dinara.

- Jeftinije nego da kupuješ namirnice i sam da spremaš - piše u jednom komentaru, dok je autorka objave dodala:

- A ne da je ukusno, ideju nemaš i porciju nisam mogla da pojedem!

Od sad izlazim isključivo u Mionicu! KADAR NEVERA! 🤣 pic.twitter.com/9ng2a6Gwa2 — Anita Pratljacic 🐉🐉 (@Constrictoria) July 28, 2023

Gledajući ove cene mnogi su ih uporedili sa cenama u prestoničkim ugostiteljskim objektima.

- Te cene moraju da budu i u Beogradu, ovde su debelo preterali sa cenama. Ne znaju ugostitelji ovi novi mala cena veliki promet svugde je zakon. Tamo nije stigla 2023. još - stoji u jednom od komentara.

Ipak neki su dodali i da su slične cene u Valjevu, ali i Pirotu.

- Skoro iste cene u Valjevu. Plus minus 10, 20 dinara, ali to je to. Idi u Pirot, tamo još jeftinije. Veoma lepo svaka čast, a podseća me na jedan restoran u okolini Čačka na nekom glavnom putu gde je kafa, kisela i rakijica oko 100 dinara - glasili su neki od komentara.

Kurir.rs

Bonus video:

01:56 CENE GORIVA RASTU, JER SE UVEĆAVAJU I TROŠKOVI! Mićović: Treba biti fer prema potrošačima, ali treba pokriti i troškove