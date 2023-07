SAMO AKO SE BRZO PAKUJETE: Last minute ponude čuvaju i do 300 € u džepu! Odmarajte u Grčkoj za manje od 100 €!

Ostalo je još samo nekoliko dana do kraja jula, i sada je pravo vreme da, makar oni kojima to obaveze dozvoljavaju, iskoriste last minute ponude, za značajno jeftinija letovanja.

U ovom slučaju brzog polaska na more, ljudi koji se odluče na last minute varijantu, imaju dan, dva, da se spakuju i ukrcaju u autobus ili avion, sa sigurno mnogo više para u džepu.

Postoje prednosti, ali i pojedine mane last minute ponuda

Osnovni benefit jeste drastično niža cena aranžmana, koja se razlikuje oko 300 do 400 evra u pojedinim slučajevima, za isto mesto, isti smeštaj, i apsolutno sve pogodonosti prvobitnog aranžmana. Loša strana je što je broj mesta ograničen, da je neophodno brzo odlučiti na koju lokaciju ćete krenuti i kog datuma, kao i da oni koju plate last minute letovanje možda neće moći da biraju mesto u avionu ili autobusu, ili da očekuju sobu s pogledom na more, već šta preostane.

foto: Shutterstock

Prema popularnim sajtovima za pretragu turističkih aranžamana, skoro sva agencija u Srbiji izbacila je svoje last minute ponude, i definitivno vrede odlaska na more u „minut do dvanaest“

Krenućemo od Grčke, jer kao i početka letnje sezone, ova destinacija je i dalje najtraženija od strane naših građana.

Najjeftinije aranžmane, zakazane od 31. jula do 3. i 4. avgusta pronašli smo za Paraliju, Nea Vrasnu, i generalno potez na Halkidiju, a cene za ta putovanja se kreću od 110-130 evra za deset noćenja u njihovim klasičnim apartmanima, ali i letovanje u mestu Pefki za 96 evra za 10 noćenja.

Nešto malo skuplja, ali i lepša ponuda su hoteli sa minimum tri zvedice, kako na Halkidikiju, tako i u Atinskoj regiji, koje uključuju i avionski prevoz, za koju treba odvojiti oko 300, 350 evra, umesto regularnih 450 evra, pa na gore.

Nasuprot tome, postoje i one super jeftine ponude od 49 evra za pet, sedam ili deset dana (u tom slučaju je ipak skuplje), smeštaja u Haniotiju ili Pefkohoriju.

foto: Printscreen/Facebook

Za one sa boljom platežnom moći, koji u startu mogu da odvoje nešto više novca krajem meseca, postoje odlični aranžmani koji uključuju odlične hotele u Turskoj, ali sa razlikom u ceni od čak 400 evra.

Ljubitelji turske obale, koji se odluče na last minute putovanje, umesto 1200 evra odvojiće oko 800 evra, za hotel od pet zvezdica u Kemeru, ili u sličnom hotelu u Alanji 720 umesto skoro 1000 evra i više.

Nisu sve last minute ponude jeftine

Ukoliko je željena destinacija Španija, tu ne i nema prevelikog popusta, već su cene manje za možda pedesetak evra u proseku, ali je zato nasuprot cenama u Španiji, Bugarska ima odličnu ponudu.

Cene za bugarska letovališta se kreću od 145 do 400 evra, za sedam dana u odličnim hotelima sa bazenima i svim pogodnostima, na samo nekoliko stotina metara od plaža. Pored toga, nekoliko hotela u popularnim hotelima u Sunčevom bregu nude besplatan smeštaj za dvoje dece.

Što se tiče Crne Gore, o kojoj smo toliko pisali, ne može da ih pohvalimo, jer ni sada, za last minute letovanja, ne postoje drastično jeftiniji aranžmani. Kreću se od 150 evra pa na više, uglavnom za sedam noćenja u apartmanskom smeštaju.

Komšijska država ove godine je ipak preterala sa cenama, a sudeći i po pisanju stranih medija, čak i bogati Evropljani izbegavaju Jadransko more u Hrvatskoj, a što se tiče aranžmana u domaćim agencijama, tek par njih ih imaju u svojoj ponudi.

