ŠTA ĆE BITI SA CENAMA HRANE POSLE STARŠNOG NEVREMENA: Prof. dr Savić otkriva za Kurir da li će doći do poskupljenja ili ne!

Superćelijska oluja, grad, jaka kiša, sve što nas je pogodilo ovih dana ostavilo je značajne posledice po poljoprivrednu proizvodnju.

Svi se sada pitaju da li će se ovih dana to odraziti na cene hrane. Neki veruju da šteta nije tolika da će dovesti do poskupljenja, drugi pak smatraju da će da cene značajno skoče.

Vetar i grad su uništili voćnjake foto: RINA

I jedni i drugi imaju svoje argumente, prvi da je dosta proizvoda ipak spaseno i pobrano na vreme ili požnjeveno, a oni drugi ističu da je u većem delu zemlje pričinjena nemerljiva šteta na kulturama koje su sada u punom rodu od kukuruza i suncokreta, preko paradjza, luka, pa do jabuka i šljiva.

Prof. dr Ljubodrag Savić foto: Kurir

- Posledice snažnog nevremena će se, nažalost, odraziti na maloprodajne cene hrane, koje će pre svega rasti na pijacama, a verovatno i u trgovinama. Neće to biti neko veliko poskupljenje, ali biće ga, jer olujom i gradom nije pogođena cela zemlja. Poljoprivreda će definitivno podbaciti, a to će se odraziti i na rast BDP. I prinosi pšenice su neujednačeni, a to utiče, recimo, na cenu brašna - kaže za Kurir prof. dr Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta:

Na pijacama će se prvo osetiti poskupljenje, pa tek onda u prodavnicama foto: RINA

- Nepogode će pre svega znatno uticati na ljude koji se bave poljoprivredom. Seljak je najveća žrtva. I nije ovo šteta samo za ovu godinu, već i za narednu, jer su uništene i zaštitne mreže, izlomljene su grane voćaka - kaže Savić.

Kurir.rs