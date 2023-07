SRPSKI TURISTI SVE MANJE LETUJU U ALBANIJI: Gostoprimstvo na nivou, hrana odlična, sve je čisto, ali ovo više NIJE ISTO

Albansko primorje, koje je bilo pravi "bum" za srpske turiste u vreme korone jer su otvorili vrata za sve, sada sve manje Srba posećuje. Razlog su cene.

Naime, Albanija se po cenama skoro približila Grcima, a pre samo dve godine bili su daleko jeftiniji od Grčke. Dok su cene u restoranima nešto skuplje, primetan je skok cena namirnicama i super marketima.

I zato je ove godine srpskih turista veoma malo. Mada, za smanjeno interesovanje za letovanjem u Albaniji uvek treba računati i one koji i dalje imaju predrasude prema ovoj zemlji.

Gostoprimstvo je i dalje najsnažnija vrlina ugostitelja u Albaniji. Isto se može reći i za hranu koju spremaju u restoranima. Slično je i sa apartmanima koji vas vrlo često svakog dana kada se vratite sa plaže, čekaju očišćeni.

foto: RINA

Plaže, pogotovo one na Jonskom moru pravi su biser Albanije, jer privlače mnoge turiste. Zato su zbog svoje prirodne lepote i najpopularnija mesta na samom jugu Albanije, kao što su Saranda i Ksamil. Ali, i Drač do kojeg se recimo iz Niša stiže za manje od šest sati, sa svojim hotelskim kompleksima pored same plaže, takođe privlači naše turiste.

Najjednostavniji put do Albanije je preko KiM. Zbog razlike u ceni goriva, najbolje je da napunite rezervoar na pumpama na Kosovu jer je recimo litar evrodizela 1,3 evra dok je u Albaniji 1,7 evra.

Cene najma apartmana su različite. U Sarandi koja se munjevito gradi, velika je ponuda apartmana, pa zbog toga i sada u špicu sezone, u samom gradu, možete pronaći apartman za 40 evra za dan, dok su oni koji se nalaze između Sarande i Ksamila skuplji.

I upravo su plaže između ova dva mesta i najposećenije. Ali, skoro 90 odsto plaža nisu slobodne, i da bi ste proveli dan na njima, morate platiti korišćenje ležaljki i suncobrana.

Primetno je da je manje turista iz Srbije, ali zato je povećan broj Skandinavaca. Ima i znatno više turista iz Slovenije, pa čak i iz Hrvatske. Razlog je taj jer je hrvatsko primorje ovog leta poprilično poskupelo. Zato je Albanija za ove turiste daleko povoljnija.

Pogledajte kako se kreću cene

Ležaljke 10 – 15e

Espreso 1e

Frape 2,5e

Voda 1e

Gazirani sokovi – 2 – 2,5e

Domaća piva 3 – 3,5e

Strana piva 4 – 6e

Kokteli 7 – 15e

Doručak 3 – 4e

Pasta/Rižoto 6 – 12e

Roštiljsko meso 8,5 – 15e

Riba 12e

Morski plodovi 8 – 17e

Supe 4 – 5,5e

Salate 4 – 6e

Grilovani sirevi 3,5 – 4,5e

Pomfrit – 3 – 3,5e

Desert – 3,5e

Pice – 7 – 10e

Giros – 3e

Palačinke – 2e

Pite sa sirom – 1e

Flaša vode 1,5l – 0,6e

Koka kola 1,5l – 1,80e

Voćni sokovi 1l – 1,8 – 2e

(Kurir.rs/Nova)