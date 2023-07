GAZDE SE OTIMAJU ZA OVE RADNIKE, DAJU PLATU I DO 350.000! Evo najnovije liste najtraženijih zanimanja, ali i ko je sve DAO OTKAZ!

Posao u Srbiji je u prvoj polovini godine tražilo 17 odsto više ljudi u odnosu na isti period prošle godine, dok su srpski poslodavci za to vreme tražili 10 odsto manje radnika. Ipak, najdeficitarnije zanatlije gazde pokušavaju da pridobiju visokim platama koje idu i do 350.000 dinara mesečno!

Najviše mogućnosti da dođu do posla imali su kandidati u oblastima trgovina/prodaja, IT, mašinstvo, administracija, ali i ugostiteljstvo, pokazuje najnovija analiza oglasa Infostuda za prvih šest meseci 2023.

Zaključno sa junom 2023. na sajtu Poslovi Infostud u ovoj godini objavljeno je 38.297 oglasa za posao, dok je u prvoj polovini 2022. godine taj broj iznosio 42.571.

Ko traži posao?

Zbog povećanog broja kandidata koji su bili u potrazi za novim poslom, Infostud je u ovom periodu sproveo istraživanje u kojem je učestvovalo 1.556 ispitanika, a sve sa ciljem da se utvrde razlozi povećanog broja konkurisanja i potrage za poslom.

Rezultati istraživanja pokazali su da je najveći broj kandidata spada u starosnu grupu između 35 i 45 godina (32%), potom slede oni između 25 i 34 godine (25%) i grupa između 46 i 55 godina starosti (23%), dok oni najmlađi na tržištu rada od 18 do 24 godine čine svega 11%.

Što se tiče radnog statusa, 40% ispitanika je nazaposleno dok je trećina njih u stalnom radnom odnosu i uprkos tome je zainteresovana za bolje prilike na tržištu.

Kada su u pitanju nezaposleni ispitanici, 42% njih je bez posla ostalo tako što su dali otkaz i u potrazi su za novom poslovnom prilikom, 16% je dobilo otkaz, a petina je izjavla da firma otpušta zbog tekuće ekonomske krize.

Najveći procenat njih je bez posla ostalo u poslednja 3 meseca (44%), a svaki peti u proteklih pola godine, dok je trećina njih bez posla duže od godinu dana.

Atraktivne zarade

Posmatrajući strukturu oglasa u ovom periodu, najviše raspisanih pozicija bilo je u oblastima:

trgovina/prodaja,

IT,

mašinstvo,

administracija

ugostiteljstvo.

Kada govorimo o specifičnim radnim pozicijama najviše mogućnosti da se zaposle imali su:

rodavci,

vozači,

magacioneri,

administrativni radnici

i komercijalisti.

Prema podacima sajta Poslovi Infostud, plate koje su bile nuđene za ove pozicije kretale su se od minimalca pa sve do par hiljada evra.

Međutim, posmatrajući maksimalne zarade koje su oglašene, prodavcima je ponuđeno do 250.000 dinara, a komercijalistima čak do 350.000 dinara. Kod ove dve pozicije specifičan je iznos maksimalne zarade u zavisnosti od dodatnog procenta od prodaje koji se ostvari na osnovnu zaradu.

Sa druge strane, magacionerima je bilo ponuđeno maksimalno 150.000, administrativnim radnicima 180.000, a vozačima i do 250.000 dinara kada govorimo o vozačima u drumskom teretnom transportu.

Deficit je i dalje najviše uočljiv među zanatskim zanimanjima, pa je poslodavcima bilo najteže da nađu radnike za pozicije poput frizera, mesara, metalostrugara, pekara, kuvara, kozmetičara i automehaničara.

Ni ovde zarade nisu ništa manje, tako su mesari i metalostrugari imali mogućnost da zarade do 120.000 dinara mesečno, frizeri i kozmetičari do 150.000, pekari i automehaničari do 200.000 dinara, a za šefa kuhinje je ponuđena zarada u iznosu od čak 350.000 dinara, saošteno je iz Infostuda

