OVO JE 5 NAJBOLJE PLAĆENIH POSLOVA U NEMAČKOJ: Oni godišnje zarade i više od 120.000 €, a jednu stvar stranci rade češće od Nemaca

Nemačka je već decenijama unazad najčešći izbor velikog broja ljudi za selidbu u inostranstvo zbog posla, a motivi za preseljenje najčešće su u vezi sa boljim uslovima rada i većim platama.

Ljudi sa Balkana koji žive u Nemačkoj redovno objavljuju na društvenim mrežama kakvi su tamo zaista uslovi života. Tako je sada jedan mladić iz Hrvatske, koji živi u Nemačkoj, objavio video i otkrio koji su to najplaćeniji poslovi.

Kako tvrdi, ovo su najplaćeniji poslovi, a naveo je i prosečnu godišnju zaradu.

"Sada ću ti brzinski reći pet najbolje plaćenih poslova u Nemačkoj. Na petom mestu su inženjeri sa 71.159 evra godišnje, a ako želite u inženjersku komoru morate da nostrifikujete diplomu. Na četvrtom mestu su piloti koji odlete do 74.850 evra. Na trećem mestu su advokati koji zarade godišnje 90.850 evra, a i zaslužili su koliko nam pomažu sa našim radnim pravima. Potom slede IT menadžeri sa 95.420 evra, a prvo mesto zaslužuju doktori sa 123.524 evra godišnje", naveo je ovaj mladić koji je objavio snimak na svom profilu "projektnjemacka."

"Sve to izgleda lepo na papiru, a u stvarnosti retko ko od menadžera može da priušti da kupi stan, a tek kuću. Advokati možda mogu", "Možda mi programeri imamo manje od menadžera, ali ne mogu oni da rade po dva posla kao mi. Dve plate po 7.000 evra neto i to iz Bosne", "Ali zato oni i najviše porez plaćaju. Što više zarađuješ, više oduzimaju. Za doktora se slažem i to je zasluženo", neki su od komentara ispod ove objave.

Ovaj mladić je objavio i video u kom je naveo da su stranci u Nemačkoj dosta hrabriji od Nemaca.

- Ne možes da veruješ da su stranci u Nemačkoj hrabriji od Nemaca. Prema statistikama, stranci se više u Nemačkoj okušaju u preduzetništvu, nego Nemci, zato što kad dođeš kao stranac, prošao si sve prepreke i onda ti preduzetništvo nije strašno. A opet, mi kao stranci imamo neke posebne stvari koje Nemci neće doživeti kao preduzetnici. To je prvo jezik, možemo da krenemo da radimo sa našim ljudima, kao što i radimo, ali kad treba da razgovaramo sa Nemcima bez nemačkog jezika imamo problema - rekao je on.

Dodao je i da su druga dva problema birokratija "kojoj nema kraja", kao i priznavanje diplome, što Nemcima nije obaveza.

(Kurir.rs)

