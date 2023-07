"NE ZANOSITE SE DA ĆETE PROĆI JEFTINIJE" Srbin izračunao koliko košta 10 dana letovanja u Grčkoj za četvoročlanu porodicu! PAPRENO

Letnja sezonaje u punom jeku, a veliki broj srpskih turista i ove godine se odlučio za Grčku, a na Fejsbuk grupama posvećenim letovanju u Grčkoj, turisti neretko dele svoja iskustva sa odmora.

Tako se nedavno pojavila objava u kojoj turista tvrdi da za porodicu u Nikitiju nema letovanja bez 2.000 evra, te da se ove godine prvi put više isplati uzeti hotel sa plažom, nego privatni smeštaj, zbog visokih cena plažnog mobilijara.

"Jedan naš gost je letovao u Nikitiju i kaže da je sada za jedno pristojno letovanje potrebno izdvojiti minimum 2.000 evra i da se ljudi zanose ako misle da će proći jeftinije. Da li se slažete sa njegovom računicom i koliko vi smatrate da košta jedno pristojno letovanje u Grčkoj? Evo ispod šta on kaže na primeru Nikitija:

"Ono sto mislim da bi svima koji dolaze u Nikiti bilo bitno su cene na plaži. KUKUNARI ex St. George - ne plaćaju se ležaljke, ali je obavezna minimalna konzumacija od 20 evra po odrasloj osobi. Deca ne plaćaju. Posle 18 sati nema obaveznog minimuma. Plaža sa baldahinima pored ove: 30 evra minimum konzumacija po odrasloj osobi, dete pola cene za prvi red do mora. Ostali redovi 20 evra, a po detetu 10. Zašto ovo pišem… Ako neko plati privatni smeštaj i nije sa sobom poneo plažni mobilijar, trošak četvoročlane porodice se jako povećava.

Da, ima jeftinijih opcija sa plastičnim ležaljkama koje gore na suncu i gde su ljudi nagurani da nema pomeranja… Ili da se kupe suncobrani, pa na besplatne plaže, ali nisam siguran da je to ideja za sve. Ove godine, prvi put, je jeftinije naći hotel sa plažom plus polupansion vs. privatni smeštaj.

Na mestima kao što je Nikiti, a to je 90 odsto turističke ponude, to nikada nije bilo. Svi znamo za cene na Santoriniju i tamo idu ljudi koji taj užitak mogu da priušte. Ovo je drugačije mesto u koje su do sada dolazile porodice koje traže medium/low expence letovanje. Sada je to moguće, ali isključivo na uštrb kvaliteta samog odmora. Primer kalkulacije 10 dana četvoročlana porodica: Smeštaj - 1.400evra Plaža - 400 evra Hrana ~ ???? Total: 2.000+ EUR Da se ljudi ne zanose da će proći jeftinije…", pisalo je u objavi na Fejsbuku posvećenoj letovanju u Grčkoj.

