POJEFTINIO UGALJ A METAR DRVA I ZA 5.000: Peleta koliko hoćeš a ovo su cene po gradovima

Staro pravilo “da se ogrev za zimu nabavlja u leto” ovih dana u Srbiji ima praktičnu primenu, s obzirom da su cene drveta, peleta i uglja, za razliku od prošle neizvesne godine, daleko niže, a snabdevanje je stabilno.

Svemu je kumovala i blaga zima, zbog čega su određene količine čvrstog ogreva ostale nepotrošene i na raspolaganju za sledeću grejnu sezonu.

Pojeftinila i drva i ugalj

Kada je reč o ogrevnom drvetu, koje je u Srbiji i vrsta čvrstog ogreva koji koristi najveći broj pojedinačnih domaćinstava, njegova cena je sa prošlo jesenskih maksimalnih 100 evra za kubni metar, praktično prepolovljena. U unutrašnjosti zemlje, naime, zavisno od vrste i kvaliteta, kubik ogrevnog drveta ima cenu od 5.000 do 6.500, ako se kupuje na terenu, odnosno, “pored puta”.

Taj kubik ogreva trgovci koji ga doteraju na područje grada prodaju po ceni od 7.500 do 8.000 dinara. Na području Vojvodine najviša cena ogrevnog drveta ide do 8.500, dok se u Beogradu kubik najčešće plaća 9.000, a maksimalna cena mu je 10.000 dinara. Iscepano ogrevno drvo složeno na paleti prodaje se, opet zavisno od vrste i kvaliteta, od 13.000 do 19.000 dinara za kubik.

Po rečima trgovaca ogrevnim drvetom, tražnja i prodaja su uobičajeni za ovo doba godine, zbog godišnjih odmora još nisu dostigli “pik”, ali očekuju da već od sledećeg meseca imaju znatno više posla.

Cena peleta ista

Tokom prošlogodišnje eksplozije cena i nestašice svih energenata, a pre ograničenja cene Vladinom uredbom, tona peleta u Srbiji je u ekstremnim slučajevima koštala svih 400 evra! Ovog juna, međutim, cena sve popularnije i ekološki najprihvatljivije vrste čvrtog ogreva, zavisno od proizvođača i toga da li je sirovina za pelet listopadno drvo ili četinar, kreće se od 32.000 do 36.000 dinara za tonu.

Ta cena, inače, “na snazi” je praktično od proletos, čemu kumuje i stalna solidna tražnja potrošača, kao i sstabilno snabdevanje i činjenica da na tržištu, sem domaćeg, ima i uvoznog peleta, najviše iz Hrvatske i Crne Gore.

Proizvođači i trgovci peletom ističu da je u odnosu na prošlu, krajnje nestabilnu godinu, situacija drastično bolja, da je cena niža za 25 odsto i da u ovom trenutku nema tržišnih osnova za poskupljenje, pogotovo nakon najave državnih vlasti da poskupljenja električne energije, koja je važna karika u proizvodnji peleta, neće biti do kraja godine.

Tona uglja 15.000 dinara

Što se tiče uglja, on je takođe ovog leta u Srbiji jeftiniji mada, za razliku od drveta i peleta, njegove količine na tržištu i dalje nisu u kapacitetu koji je važio pre energetske krize. Dok su potrošači, koji su uopšte uspeli da ga rezervišu zbog nestabilnog snabdevanja, ugalj uoči prošle grejne sezone plaćali i do svih 29.000 dinara za tonu, sada se, na primer, ugalj “stanari” u komadu može kupiti i po ceni od 15.000 dinara.

Kvalitetnije i kaloričnije vrste uglja takođe se mogu naći na domaćim stovarištima, pa se tako “štavalj” prodaje za oko 22.000, sušena “kolubara” za 23.000, a “banovići” za 25.000 dinara.

Kako objašnjavaju trgovci ogrevom ali i energetski stručnjaci, trenutno znatno povoljnijim cenama svih vrsta čvrstog ogreva doprinela je i blaga zima u Srbiji, pa je potrošnja drveta, peleta i uglja bila značajno niža nego da se, zbog mraza i dana sa temperaturom u konstantnom minusu, intezivno ložilo.

- To je uslovilo da određene količine svih vrsta čvrstog ogreva praktično ostanu nepotrošene i ostanu na zalihama za sledeću grejnu sezonu. U isto vreme, lišena je i dilema da li će ogreva na tržištu uopšte biti zbog energetske krize, koja je kao psihološki momenat itekako uticala na skokove cena. Sa smirivanjem te situacije, stabilnim snabdevanjem i povećanom tražnjjom, trgovci su se odlučili da cene spuste i kako bi kupce motivisali da već tokom proleća i leta nabave ogrev - objašnjavaju naši sagovornici.

Sem povoljne cene, ovaj period godine dobar je za kupovinu ogreva, posebno drveta, i zbog toga što toj vrsti ogreva treba nekoliko meseci da bi se osušila i dostigla optimalnu vlažnost za sagorevanje.

