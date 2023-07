VOLIM GRČKU, ALI U CRNOJ GORI... Beograđanin letovao kod Đetića pa se šokirao cenama: Smeštaj ima za 20 evra, a kafa samo 2 evra!

Crna Gora je destinacija koju Srbi najčešće posećuju već decenijama unazad, a naročito tokom letnje sezone, pokazuju podaci.

Ranijih godina je zbog korone u ovu zemlju otputovalo 20 puta manje Srba, ali ove godine se, čini se, sve vratilo na staro. Jedan turista je na Reditu napisao svoje iskustvo sa letovanja u Crnoj Gori i rekao da se posle 25 godina vratio tamo.

- Postoji mnogo tema i priča, kakva je Crna Gora za srpske turiste, evo sad ću moje mišljenje da vam kažem. Poslednji put sam bio u Crnoj Gori pre 25 godina. Sad sam se odlučio za Boku Kotorsku, jer obožavam da vidim to kulturno nasleđe. Proveo sam tri dana u Kotoru, tri dana u Herceg Novom, posetio sam Perast, Lovćen, PortoMontenegro, kasnije Dubrovnik, ali to je druga tema - počeo je priču turista, pa nastavio:

foto: Ana Paunković

- Čisto more. Čuo sam hiljadu puta kako je more Crnogorsko prljavo. Meni je vala bilo čisto. E, sad da li se to promeni kasnije kada baš bude udar sezone, pa bude prljavije, ali to onda svakako nije krivica Crnogoraca već turista koji su neodgovorni. U Herceg Novom je odlično i za snorkling. Bistra, lepa za kupanje, kupao sam se i u Kotoru, Perastu i Herceg Novom. Svuda je voda prečista i fenomenalna za kupanje. Ljudi su svi bili jako ljubazni. Bio sam na četiri različite plaže, svi su brate ljubazni, i moram priznati da mi se posebno svideo taj osećaj da sam među svojima. Kao da sam kod kuće u Srbiji na moru. Ja volim Grčku, i tamo su isto svi ljubazni, ali ipak pričati na svom jeziku meni daje lep osećaj.

Cene

Kako je napisao turista, cene su sasvim "pristupačne".

- Cene za smeštaj ako rezervišete na vreme, su zaista pristupačne. Ja sam putovao sam, i to je obično najskuplja varijanta. U centru Kotora, sa svojim parking mestom (dobio sam ključ od rampe za parking), ceo apartman gde je mogla još jedna osoba samnom da spava, cena je bila 43 evra dnevno. U Herceg Novom sam isto toliko platio, i to pored stagog grada,7-8 minuta od plaže peške, sa sa fantastičnim pogledom na more. Malo dalje da bude 20 minuta hoda do plaže, mogao sam i za 20 evra da nađem. Ali po meni to su korektne cene, pogotov kada se uzme kakav sam pogled sa terase dobio, i blizinu do plaže. Cene hrane, kako gde. U Herceg Novom sam poručivao picu uveče, jer mi je to bilo omiljeno da ponesem u sobu, i uživam u pogledu. Margarita pica je šest evra i odlična je bila, a u nautici je bila 10 evra quatro formagi, i još bolja je. Iskreno, bio sam u Italiji skoro, bolje su mi i ukusnije ove pice iz Herceg Novog, zaista. U radnjama su cene malo skuplje, ali ništa strašno, turistički malo skuplje - napisao je.

foto: Ana Paunković

- Što se tiče hrane u restoranima gde god sam bio iskreno, bila je ok samo, pristojna. Ne znam da li Beograd ima stvarno toliko dobru hranu, ili ja to samo znam gde je dobra hrana ovde jer živim tu, ali tamo u par restorana, ne samo u Crnoj Gori već i u Dubrovniku, bude jednostavno pristojna. Ništa da sam se kao oduševio, možda sam poručivao pogrešne stvari. Dva puta sam uzeo pržene lignje, jednom u Perastu, jednom u Dubrovniku, bilo je solidno.

Jeo sam gambore neke isto, ništa posebno, ok je kao što kažem. nije loša hrana, već samo ok. Ono što mi se nije svidelo, i što mnoge turiste može da šokira su cene ležaljki na pojedinim mestima. U Herceg Novom cene ležaljki su super, i svidelo mi se što sam mogao samo jednu ležaljku da uzmem, i suncobran sve zajedno devet evra, to je po meni fer. Ta plaža je bila mala, šljunkovita, mali bar bio pored, kafa je bila dva evra, koka kola 2,5 evra, čista plaža, čisto lepo more, top.

foto: Shutterstock

- Ali kad sam tek stigao u Kotor, tražim ja neku plažu, vidim neka lepa privatna plaža hotelska, ali otvorena za sve, ko hoće da plati. Pitam pošto ležaljke, ljubazna devojka kaže "100 eura, plus minimum 150 za hranu da se potroši". To kad sam čuo samo što se nisam frapirao. Odem malo dalje u Dobroti, par ležaljki je bio 35 evra, i tu sam se stasao prvi put. Sa druge strane Kotora u Prčnju, isto vidim jednu lepu plažicu, pitam pošto par ležaljki, kaže '50 evra'. To je verovatni i zato što je Kotor, pa eto malo fenserica kao. U Perastu kad sam bio, koji je zaista najlepše mesto u Crnoj Gori, prelepo je, tu je set ležaljki bio još najpovoljniji.

Tu je bio 25 evra, i to mi je bilo okej. Parking se plaća osam evra ceo dan. E da, ono što sam se iznenadio, i što mi je dobra stvar je da sve što sam platio, svaku najmanju kafu, parking, prevoz brodićem, bukvalno za sve se kuca fiskalni račun. To je lepo iskreno jer ovako bi mi delovalo 'da li ovaj pokušava da me opelješi ili...'. Bukvalno u Perastu, čovek nosi portabilni onaj aparat, platite parking, on odma kuca fiskalni daje račun. U Herceg Novom isto, ma svaki dan me viđali momci, flaša vode evo i po, odma kuca fiskalni račun. Daje neki osećaj profesionalnosti, mislim da je to korektno, deluje uredjeno - dodao je turista.

- Ono što je isto prednost, je da od Beograda sad ima autoput do mora, sve zajedno 180km, i nekih 300km magistralni. Dosta brže se stiže nego pre 10ak godina recimo. Sve u svemu meni se baš svidelo u Crnoj Gori, i toliko mi je bilo lepo da sam juče opet bukirao, samo ovog puta za Petrovac krajem jula - zaključio je Beograđanin.

