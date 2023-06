CRVENO ZLATO PRODAJU KAO KAVIJAR, A BERAČA NIGDE: Dnevnica i do 6.000 dinara, a osim novca nude još 2 STVARI! Oglasi prepuni

I dok je otkupna cena crvenog zlata ove godine dosta niža nego prethodne ali je još uvek i pod velikim znakom pitanja, maline na pijačnim tezgama papreno koštaju. Prve domaće stigle su u prodaju, ali nimalo nisu jeftine.

- Kilogram malina sada košta 600 dinara, zavisno od kvaliteta mogu se ići i do 700. Potražnje kupaca ima, jer znamo svi koliko su maline zdrave, ali retko se dešava da neko kupi kilogram, mahom se uzima po nekih 200 grama koje se posebno pakuju u kutijice i prodaju za oko 150 dinara, kaže prodavac voća na čačanskoj pijaci.

foto: Rina.rs

Berba malina u većini malinogroja već je počela, a uprkos lošim vremenskim uslovima koji su desetkovali rod potražnja za beračima je ogromna.

- Dnevnica se kreće oko 4.000 dinara plus smeštaj i hrana, mada pojedini plaćaju i više pa dnevnica ide i do 6.000 dinara u pojedinim malinogorjima. Dobre radnike je teško naći, iz godine u godinu sve je teže pronaći one koji žele da se bave ovim poslom i ostvare doduše jednokratnu, ali dobru zaradu, kaže malinar Ivan Tomić.

Imajući u vidu da je ovo početak sezone i da su se domaće maline tek našle na tezgama, prodavci kažu da će cena ovog voća ići na dole, a samim tim "i na bolje" kad je u pitanju budžet građana.

Kurir.rs/RINA