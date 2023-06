DRVA POJEFTINILA, KOLIKO ĆE KUBIK BITI U SEPTEMBRU? Ovo je pravo vreme za kupovinu ogreva a evo šta se dešava s cenama peleta!

Iako je mnogima trenutno glavno pitanje kako da rashlade svoj prostor, prodavci ogreva su već uveliko krenuli sa prodajom za predstojeću zimsku sezonu. Cena drva na oglasima trenutno se kreće od 8.000 do 10.000 dinara po kubiku, dok je okrajke i drva od voća moguće kupiti i za 30 odsto nižu cenu. Poznavaoci tvrde da su trenutne cene na minimumu i da će one, kako se bude približavala grejna sezona, lagano ići gore.

Najviše cene odnose se uglavnom na hrastova, drva od jasena, bagrema i cera. Paleta drveta mešavine čamovine, breze, jove i topole kreće se od 3.000 dinara do 6.000 dinara, a u oba slučaja u cenu je uračunat i besplatan prevoz na adresu kupca.

"Cena drva biće veća od septembra"

Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta kaže da se za ovu sezonu ne očekuje značajniji rast cena ogreva, ali da će na početku grejne sezone one verovatno biti malo veće u odnosu na trenutne.

- Kako se bude približavala grejna sezona cene ogreva će lagano rasti. Ne očekujemo neki značajniji rast kada je u pitanju drvo, to može da bude negde do 500 dinara po metru i to bi trebalo i ukoliko ne bude nekih velikih poremećaja kod drugih energenata cene bi trebalo da ostanu stabilne za ovu grejnu sezonu - kaže profesor.

On dodaje da bi prilikom kupovine potrošači trebalo dobro da istraže tržište i da provere cene na više mesta jer su razlike u cenama od stovarišta do stovarišta, i sada vidljive i to čak u istom gradu.

foto: Shutterstock

Cena drva: Već sada na stovarištima prodaju i po 50 metara dnevno

Prema rečima prodavaca koji drva prodaju i na oglasima ali i na pijaci, tražnja kažu za sada nije velika ali je ipak prodaja kontinuirana. Dnevno se proda po 30 metara, iako je grejna sezona daleko, a nekada više.

- Za sada nema velike potražnje ali je prodaja konstantna. Svakog dana prodam po 30 metara, mada nekada i 50 ali to uglavnom stalnim kupcima. To su ljudi koji odavno već kupuju kod mene i koji vole da se obezbede na vreme i ne čekaju početak sezone jer ko zna šta će biti u oktobru - kaže jedan prodavac drva.

Dodaje da sada ne može da tvrdi da će cene ostati iste to ne zavisi samo od njega i u septembru kada krene veća potražnja.

- To ne bih znao da kažem jer to ne zavisi od mene. Ako meni čovek koji izvlači drva iz šume poveća cenu za 200 dinara, automatski ja ću morati da je podignem u prodaji. Zato je za kupce koji gledaju da prođu jeftinije najbolje da kupe sada - tvrdi prodavac.

Cena peleta: "Ima i prošlogodišnjih zaliha, blagi rast cene"

Profesor Branko Glavonjić tvrdi da je slična situacija i za pelet kao i kod drvnog ogreva. Za sada ga ima dovoljno, cene su stabilne ali će sigurno do početka grejne sezone malo porasti.

- Snabdevenost peletom je za sada odlična a razlike u ceni su od stovarišta do stovarišta kao i kod drveta. Cena ovog ogreva kreće se od 30.500 do 34.000 dinara za A2 klasu kvaliteta, a A1 je značajno skuplja i kreće se od 38.000 do 40.000 dinara. Ne očekujemo značajan rast u oktobru. Svakako da će ga biti i možda 400 do 800 dinara po toni. Za kupce bi najbolje bilo da kupe ogrev na vreme, i oni koji su u mogućnosti da sa tim završe do sredine avgusta - kaže profesor Glavonjić.

foto: Profimedia

Profesor naglašava da je i uvom slučaju preporuka za kupce da pre kupovine provere cene na više mesta jer se dešava da one variraju. Imajući u vidu da je u jeku zimske sezone vladala velika nestašica za ovom vrstom ogreva, profesor kaže da za sada ništa ne ukazuje da bi se isto moglo ponoviti i ove godine.

- Za sada apsolutno nema razloga da se ponovi scenario nestašice peleta. Fabrike peleta imaju velike količine na zalihama, stovarišta su dobro snabdevena i potražnja za peletom i u okruženju, u Evropi je značajno slabija u odnosu na proteklu godinu zbog toga što je ostalo dosta na zalihama jer je bila blaga zima i u Evropi i na Balkanu. Tako da potrošači sada samo dokupljuju do kolčina koje standardno troše u grejnoj sezoni - tvrdi profesor.

On kaže da su i u okruženju cene peleta značajno pale i da za sada nema nagoveštaja da bi to moglo da se promeni. Ipak naglašava da je tržište takvo da iznenađenja uvek mogu da s dese ali su u ovom trenutku izgledi za tako nešto jako mali.

(Kurir.rs/blic)