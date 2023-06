"PRVI DAN SAM SE ŠOKIRALA!" Gastarbajterka iz Nemačke došla kući na odmor pa pobesnela zbog cena! "Neću da prave budalu od mene!"

Jasna koja od 2017. živi u okolini Frankfurta pri dolasku u Hrvatsku na odmor ostala je šokirana ponudom u jednom trgovačkom lancu.

“Strašno, ja sam se šokirala prvi dan. Taj dan nisam ništa kupila, nema domaćeg, sve je polusirovo, toga se najedem i u Nemačkoj”, rekla je u telefonskom razgovoru za Net.hr.

Sutradan otišla je do pijace i primetila kako nema ničeg domaćeg, ali i paprene cene voća i povrća.

"Uzela sam trešnje za 4 evra, ima ih od 6 do 9 i po evra, ali su domaće. Prve trešnje koje su došle u Nemačku, one iz Španije, bile su po 9,99 evra. Drugi put su bile 5 evra, pa sam to uzela. Ovo mi je baš sve jako skupo”, rekla je.

Uporedila je cene u Hrvatskoj s onima u Nemačkoj i došla do zaključka da je i tamo sve jako skupo te da kupuje samo ono što joj treba, ali da cene za neke proizvode ipak padaju. Prvoga dana najveći šok ipak joj je bila cena banana- 1,49 evra kilogram. Kazala je da u Nemačkoj uprkos poskupljenju kilogram banana košta 1,29 evra.

"Onda sam pogledala sve ostalo… Ananas je tu 1,99 evra, gore je 1,46 po velikim trgovačkim lancima. Dinja je vidim 1,79 evra, na akciji. Toliko je i u Nemačkoj. Bila je 1,99 evra. Šargarepa oko pola kilograma je ovde 1,69 kao i u Nemačkoj. Ali, gore su plate i penzije najmanje tri do četiri puta veće nego ovde, o tome se radi”, objasnila je.

Takođe, rekla je da u Nemačkoj kao i ovde kupuje proizvode na akcijama jer se radi o principima.

"Mogu da priuštim skuplje, ali neću da neko od mene pravi budalu, to nije domaće, došlo je to zna otkud”, zaključuje.

U ceo razgovor ubacio se i Jasnin prijatelj Ivan koji se nakon 25 godina života u Nemačkoj trajno vratio u Hrvatsku, a najveće iznenađenje po pitanju cena za njega su hrana i higijenske potrepštine. Rekao je da je u Nemačkoj u trgovačkom lancu kupio higijenske potrepštine za 75 evra, a da bi te iste proizvode u Hrvatskoj platio oko 200 evra.

"Deterdžent za pranje suđa, paste za zube, u Nemačkoj je sve to od 0,70 do 0,90 evra, a ovde od 1,5 do 2 evra. Litra tekućeg sapuna gore košta 1,15 evra, a ovde 1,30 evra i to ne litra, nego 0.75 l, isti tekući sapun”, govori.

Smatra da su takve cene jako visoke kada se govori o visini životnog standarda u Hrvatskoj, ali da je najam stanova u Nemačkoj ipak skuplji. Naime, rekao je da se u Frankfurtu normalan i pristojan stan može iznajmiti za najmanje 1500 evra.

