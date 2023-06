KOLIKO ĆE DA VAS KOŠTA 1.000 EVRA KEŠ KREDITA ZA LETOVANJE! Srbi navalili, svi bi do mora na crtu, ali cena nije kao što je bila

Tražnja za keš kreditima u Srbiji ne jenjava. Naprotiv, raste iz mesec, a kako odmiče leto građani sve lakše posežu za zajmovima u bankama.

Nisu to veliki iznosi, tvrde bankari, neko uzima 1.000 evra, neko dve ili tri, neko tek toliko da pokrije troškove putovanja na more, a neko se zadužuje i do 5.000 evra.

Kamata na keš kredite sada ide i do 12 odsto u proseku

Više od 3,3 hiljada milijardi dinara iznosio je dug po bankarskim kreditima u Srbiji na kraju maja i to je 0,4 posto više nego mesec dana ranije, navodi se u martovskom Kreditnom izveštaju Udruženja banaka Srbije. I sve to uprkos konstantnom rastu euribora i kamatnih stopa na kredite i u Srbiji i globalno!

Keš krediti nesumnjivo prednjače i porasli su za čak 11,2 odsto za godinu dana! Danas, oni kod građana čine oko 60 odsto ukupnih zajmova i ukupno su teški više od 663 milijardi dinara!

Na drugom mestu po visini su stambeni i krediti za adaptaciju, koji su poslednjeg dana marta iznosili 631,3 milijarde dinara.

Trend rasta gledamo iz godine u godinu, iz meseca u mesec, a uprkos kamatama koje su sa prošlogodišnjih 8 do 9 odsto u proseku porasle i na 11 do 12 odsto i više. Nema više ni ponuda sa kamatom koja kod pojedinih banaka nije bila ni jedan odsto.

Reč je pritom bilo o malim iznosima do 100.000 dinara, i kreditu koji na kraju košta tek 3.000 do 5.000 dinara više, piše Blic.

foto: Shutterstock

Praktičan primer

Ukoliko bi se sada išlo na veći kredit sa dužim rokom otplate, primer govori sledeće.

Za pozajmicu od 5.000 evra koju će klijent vratiti tokom 5 godina, i to po kamatnoj stopi od 10 posto, što je negde i najpovoljnija moguća, rata bi bila 106 evra, a ukupan iznos koji bi vratio je 6.300 evra. I to je u najboljem mogućem slučaju, inače treba računati i na desetak evra mesečno i više.

U jednoj banci se navodi primer za kredit od 100.000 dinara sa otplatom na 13 meseci mesečna rata je 8.255 dinara. Uslov je plata od 50.000 dinara. Rata je fiksna.

Važno je pritom znati i da je za one klijenti koji apliciraju on-lajn, kredit u većini banaka, jeftiniji.

- Imamo tražnju na keš kredite. Nisu to veliki iznosi - hiljadu, dve, do 5.000 evra. Uzimaju ljudi i za letovanja. Mnogi posežu i za ovakvim kreditima da bi kupili polovni automobili - kažu u jednoj banci.

Ono što je, međutim, važno kod keš kredita, jeste da vrlo lako možete upasti i u sopstvenu zamku. Zato je od koristi, kažu poznavaoci, pridržavati se nekoliko stvari.

foto: Shutterstock

- Za neplanirane troškove, putovanja, renoviranje stana i slične troškove građani Srbije najviše koriste gotovinske kredite. Ova vrsta pozajmice može da bude od velike pomoći ako se promišljeno odabere ponuda i novcem pažljivo raspolaže. Na prvom mestu, važno je preispitati mogućnosti pre zaduživanja, izračunati približnu visinu rate i da li nakon odbitka ostaje dovoljno novca za ostale životne troškove. Savet je da se ne zalećete ni u pogledu iznosa, ni u pogledu perioda otplate. Treba uzeti onoliko novca koliko je potrebno i izračunati optimalan rok otplate - navode u Kamatici.

Stiže inače i 30. jun kada svima sledi novi rast kamata i rata na stambene kredite.

Kurir.rs/Blic/Kamatica