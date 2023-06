DETALJNA RAČUNICA - KOLIKO PARA TREBA ZA PUTARINU I GORIVO DO GRČKE: Makedonci naplaćuju pet puta, preko Bugarske treba vinjeta

Većina Srba i ovog leta će svoj godišnji odmor provesti na nekoj od grčkih plaža. Da bi kolima doputovali u letovališta ove zemlje samo za putarinu od Beograda do Soluna preko Severne Makedonije treba izdvojiti u jednom pravcu oko 25 evra, dok je za gorivo potrebno još oko 80.

Za sve one koji su se odlučili za kupanje na Halkidikiju i putuju iz Beograda preko Severne Makedonije, to će ih na naplatnim stanicama do Preševa koštati 1.690 dinara, a ukoliko kreću iz Novog Sada taj iznos biće veći za 270 dinara, a samo od Niša do Preševa je oko 700 dinara.

U Severnoj Makedoniji ima pet naplatnih rampi i putarina na svima u jednom pravcu je oko 8,5 evra, odnosno 1.000 dinara. Odmah po ulasku u Grčku je i prva, od ukupno dve naplatne stanice. Na prvoj je neophodno platiti 1,80 evra, a zatim na obilaznici kod Soluna još 50 centi. Dalji put do Halkidikija je besplatan.

Sledeća stavka je svakako pun rezervoar i za oko 750 kilometara od glavnog grada do do Halkidikija biće potrebno oko 10.000 dinara. Naravno računajte i na korišćenje automobila na moru, pa je zato najbolje da pazarite na poslednjoj benzinskoj pumpi u Makedoniji, pošto je gorivo znatno jeftinije nego u Grčkoj (a i kod nas). U Grčkoj za litar dizela treba izdvojiti oko 185 dinara, dok benzin košta oko 220 dinara.

Cene putarine do Olimpske regije u Grčkoj su između 10 i 15 evra. Srbi koji do Grčke dolaze preko Bugarske imaju putarinu do Dimitrovgrada koja iznosi 1.490 dinara, iz Subotice 2.210, a iz Novog Sada 1.760 dinara. Od Niša do Dimitrovgrada vozači plaćaju oko 500 dinara. U Bugarskoj postoji sistem vinjete koja košta osam evra za sedam dana, odnosno 16 evra na mesečnom nivou.

Vinjeta može da se pazari na pumpi u Srbiji neposredno pre graničnog prelaza, a može i elektronski, putem linka ili aplikacije za mobilni telefon BGTOLL. Cena im je ista, a kazna za neplaćanje putarine kupovinom vinjete iznosi 50 evra.

