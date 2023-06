ZBOG OVOG ODMOR MNOGIMA OZBILJNO PRESEDNE: Trenutak nepažnje može opasno da vas lupi po džepu, važna je jedna caka

Korišćenje rominga u mobilnoj mreži je za srpske turiste često noćna mora. Kada se vrate sa odmora, zbog nekontrolisanog korišćenja usluga u romingu, neretko se dešava da stignu i ogromni računi. Da bi sprečili bespotrebno izlaganje dodatnim trškovima, neophodno je pre odmora raspitati se kolike su cene poruka, poziva i interneta u inostranstvu.

Većini putnika najvažniji je internet, a pošto WiFi nije uvek dostupan, nekada je neophodno uključiti i mobilne podatke. To je, međutim, vrlo nezgodna stvar, jer nekada može da napravi ogromne troškove.

Svakako su audio-pozivi preko aplikacija koje nude ovu opciju najpovoljnije, dok najviše koštaju video-pozivi i slanje fotografija ili video snimaka.

Potrošnja poruka i minuta na teritoriji Zapadnog Balkana obračunava se kao i u nacionalnom saobraćaju. Ovo važi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Cene ovih usluga ugovorene su sa mobilnim operaterom u okviru paketa na koji se korisnici odluče prilikom kupovine. Međutim, kada je u pitanju internet, naplata funkcioniše drugačije.

Tako će korisnik, kada potroši sve mobilne podatke koje ima u svom paketu, plaćati dodatnu potrošnju po posebnoj ceni. Upravo zbog toga svi operateri nude dodatke za internet koji najčešće traju nedelju dana, a cena zavisi od same ponude operatera.

Cene minuta, poruka i internet saobraćaja, zahvaljujući dogovoru sa Grčkom, znatno su niže u odnosu na ostale države. Tako se cene za minut dolaznog poziva kreću od četiri do 50 dinara, odlaznog od 19 do 50, poruka od četiri do 20, dok je cena jednog megabajta interneta oko dinar.

Cene usluga u romingu zavise od toga u kojoj zoni se nalazi država u koju korisnik putuje, a zavise i od operatera.

kurir.rs