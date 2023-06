ŠARGAREPA SKUPLJA OD BANANA! Sad vam za kilogram treba duplo više para nego u maju, a jedva može da se nađe

Cena šargarepe na beogradskim pijacama i u marketima dostigla je svoj ovogodišnji maksimum. Kilogram ovog povrća, bez koga gotovo nijedna ozbiljna domaćica ne može da zamisli ručak, dostigla je neverovatnih 200 dinara!

Za manje novca trenutno se pazare čak i banane, koje dolaze iz Afrike, a povrće iz srpskih bašta, koje do trpeze pređe najviše stotinak kilometara, skuplje je za 40 odsto. Naime, čak i na kvantaškim pijacama u Leskovcu i Beogradu šargarepa se prodavala po ceni od najmanje 180 dinara po kilogramu, a Novosađani su za ovu namirnicu morali da izdvoje 200, dok se najjeftinije kupovala u Požarevcu za 80 i Šapcu za 100 dinara.

- Nikada se nije dogodilo da banana ima nižu cenu od šargarepe. Nenormalno je da za povrće koje raste u gotovo svakoj bašti ljudi plaćaju toliku cenu - kaže prodavac u jednom velikom beogradskom marketu, gde je pomenuto južno voće za vikend koštalo 130 dinara, a šargarepa 200.

Ni u jednom trgovinskom lancu ovo povrće na može da se pazari ispod 170 dinara, dok su se na pijaci veze mlade šargarepe, od oko 400 grama, prodavale od 150 do 200.

foto: Marina Lopičić

Tokom maja na većini pijaca šargarepa je koštala duplo manje, a zbog čega je to tako, za Kurir objašnjava agroekonomista Milan Prostran:

- To što se sada nalazi na pijacama i u marketima je iz jesenje proizvodnje. Zalihe proizvođača su sve manje ili povrće dolazi iz plastenika. Pošto je ponuda mala, cena joj je skočila, ali je to trenutno i trajaće najkasnije do kraja juna, kada stiže šargarepa iz ovogodišnje proizvodnje.

Naš sagovornik objašnjava da su cenu sada, između ostalog, podigli i troškovi grejanja plastenika.

- Godina je, međutim, teška, previše kiše ne odgovara voću i povrću, pa može i to da utiče na cenu, ali i da obori kvalitet. Ono što je karakteristično za tržište je da ipak kupovna moć najviše diktira cenu voća i povrća - navodi Prostran.

Kurir.rs/ J. Skenderija