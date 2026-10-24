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Troškovi praznog stana ne prestaju kada vlasnik zaključa vrata, isključi uređaje i zatvori vodu. U stanu od 50 kvadrata u Beogradu, priključenom na centralno grejanje, samo fiksne stavke Infostana i računa za struju mogu da premaše 12.000 dinara mesečno iako u njemu niko ne živi.

Računica nije ista za svaku nekretninu. Zavisi od načina grejanja, zgrade, ugovorenog održavanja i obračunske snage električnog priključka. Zbog toga je u nastavku prikazan konkretan model: stan od 50 m², centralno grejanje, zgrada sa liftom i održavanje preko Gradskog stambenog.

Troškovi praznog stana počinju od grejanja

Najveća stavka je centralno grejanje, jer se kod korisnika kojima se usluga obračunava prema površini plaća tokom svih 12 meseci. Prema cenovniku JKP „Infostan tehnologije”, cena za domaćinstva iznosi 153,94 dinara po kvadratnom metru sa PDV-om.

Za stan od 50 m² računica je jednostavna:

Foto: wabeno/Shutterstock

50 × 153,94 = 7.697 dinara mesečno, odnosno 92.364 dinara godišnje.

Iznos ne zavisi od toga da li su radijatori korišćeni niti da li neko boravi u stanu. Drugačiji obračun važi u zgradama u kojima se grejanje naplaćuje prema potrošnji.

Šta Infostan naplaćuje kada nema potrošnje vode

Prema cenovniku koji važi u avgustu 2026, za stan od 50 m² sakupljanje i transport otpada koštaju 605 dinara, tretman kabastog otpada 97,50 dinara, a odlaganje i tretman komunalnog otpada još 296 dinara mesečno.

U zgradi sa liftom održavanje može da iznosi 1.491 dinar, a održavanje higijene zajedničkih delova 403,16 dinara. Tome se dodaje 209,96 dinara za pogonsku spremnost vodovodnog sistema, kao i 115 dinara za dimničarske usluge kada se ta stavka obračunava.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Zajedno sa grejanjem, navedene stavke iznose približno 10.900 dinara mesečno, bez potrošnje vode. Održavanje, higijena, dimničarske usluge i zajednička struja ne obračunavaju se jednako u svakoj zgradi, pa stvarni račun može biti niži ili viši.

Ako se voda deli prema broju prijavljenih članova domaćinstva, potrebno je proveriti da li je na računu evidentiran stvarni broj korisnika. Sama činjenica da je stan privremeno prazan ne menja automatski podatke na osnovu kojih se račun formira.

Račun za struju stiže i kada je potrošnja nula

Troškovi praznog stana obuhvataju i fiksni deo računa za električnu energiju. EPS svakog meseca obračunava odobrenu snagu i trošak garantovanog snabdevača, čak i kada brojilo ne zabeleži nijedan kilovat-sat.

Za priključak sa obračunskom snagom od 11,04 kW, prema vrednostima iz EPS-ovog obračuna, odobrena snaga iznosi oko 672 dinara, a trošak garantovanog snabdevača približno 161 dinar. Nakon akcize i PDV-a, fiksni energetski deo iznosi oko 1.075 dinara.

Foto: Shutterstock, Marina Lopičić

Na račun se dodaje i taksa za javni medijski servis, koja u 2026. iznosi 349 dinara mesečno. Ukupan račun bez potrošnje u ovom primeru zato je približno 1.424 dinara, pre eventualnih popusta.

Vlasnik više električnih brojila može da zatraži oslobađanje od takse za javni servis za stan koji se ne koristi. Oslobađanje nije automatsko, već se zahtev sa dokumentacijom podnosi RTS-u, odnosno RTV-u za nekretnine u Vojvodini.

Prazan stan godišnje može da košta do 150.000 dinara

Kada se saberu navedene stavke, troškovi praznog stana iz ovog primera dostižu približno 12.300 dinara mesečno, odnosno oko 148.000 dinara godišnje.

U računicu nisu uključeni porez na imovinu, osiguranje, naknada profesionalnom upravniku ako se plaća odvojeno, rezervni fond stambene zajednice, internet pod ugovornom obavezom i povremene popravke. Ukupan godišnji trošak posedovanja zato može biti još viši.