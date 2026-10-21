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Umesto raskošnih vila malene kućice postale su hit širom sveta. Što manja kvadratura to bolje, a akcenat je na maksimalnoj iskorišćenosti bukvalno svakog centimetra prostora. Jedna od takvih je vikendica od samo 20 kvadrata smeštena na malom brdašcu i iz koje puca pogled na vinograd, a osmišljena je da pruži potpunu udobnost tokom cele godine.

Kućica se nalazi na 20 minuta od Bratislave, a okružena vinogradima zaista izgleda nestvarno. Uprkos kvadraturi ova vikendica nudi maksimalni komfor, blago je izdignuta iznad tla na potpornim stubovima i obložena drvetom, a u potpunosti je energetski samostalna.

Sklopive terase

Ono što ovaj objekat izdvaja od drugih nije kvadratura već potpuno neobično arhitektonsko rešenja - dve sklopive drvene terase na bočnim stranama objekta. Kada se spuste, iza njih se otkrivaju klizni stakleni zidovi koji unutrašnjost preplavljuju prirodnom svetlošću i u potpunosti brišu granicu između enterijera i eksterijera. Tokom lepih dana, otvaranjem ovih terasa dnevni boravak se prirodno proširuje na otvoreno, čineći da čitav prostor deluje znatno prostranije nego što zapravo jeste.

1/7 Vidi galeriju Vikendica u vinogradu u Slovačkoj Foto: Printscreen/Youtube/Into the wild houses

Na mestu sadašnje vikendice nekada se nalazilo staro skladište, a cilj je bio da se ova malena kućica potpuno uklopi i "utopi" sa svojom okolinom i vinogradima koji se u ovoj regiji Slovačke gaje još od Rimskog perioda.

Unutrašnjost je uređena minimalistički, ali sa izuzetnim smislom za funkcionalnost i iskorišćenost svakog centimetra. Visoki plafoni daju osećaj prozračnosti, dok centralni deo zauzima otvoreni dnevni boravak koji služi i kao trpezarija. U nastavku se nalazi mala kuhinja sa sudoperom, a tu je i peć na drva koja prostoru daje posebnu toplinu. Odmah iza kuhinjskog dela nalazi se kupatilo sa tušem i umivaonikom koji je strateški postavljen uz sam prozor, sa kog pogled puca na okolnu šumu.

Prostor za spavanje je priča za sebe. Iznad glavne zone smeštena je diskretna galerija do koje vode sklopive drvene merdevine, koje se izvlače samo po potrebi. Za razliku od donjeg dela kuće koji je u potpunosti otvoren ka pejzažu, galerija donosi znatno intimniju atmosferu, a smeštena je tik ispod krova koji štiti stanare od radoznalih pogleda tokom noći. Kroz krovni prozor se iz kreveta može uživati u zvezdanom nebu.

Može da se iznajmi

Kako bi kuća mogla neometano da funkcioniše tokom cele godine, inženjeri su instalirali solarne panele sa baterijama, a ugrađen je i rezervni sistem na gas.

Ova kućica slatka kao med može da se iznajmi, a gosti mogu da uživaju u opuštajućem vikendu uz vino i pogled od milion dolara ka vinogradu i prirodi od koje zastaje dah. kako otkriva vlasnik ove vikendice nije im bila namera da kuća ima samo 20 kvadrata, ali su bili limitirani prostorom od 22 kvadrata koliko je zauzimao stari kontejner za skladište, tako da nisu mogli da se šire van ovih granica.

Ova neobična kućica praktično nema zidove, već pokretno staklo koje može da se pomera i otvara ka terasama. Ukoliko vam je potrebna intimnija atmosfera tu su automatske roletne i zavese koje se navuku i štite od radoznalih pogleda slučajnih putnika, kojih ruku na srce, baš i nema mnogo u ovom predelu.