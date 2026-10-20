Slušaj vest

Ljubitelji prirode i izleta uskoro će moći da posete Plitvička jezera po znatno povoljnijim cenama. Tradicionalna jesenja promotivna nedelja Nacionalnog parka održaće se od 24. oktobra do 1. novembra 2026. godine, a osim jeftinijih ulaznica, posetioce očekuju popusti na smeštaj i posebna gastronomska ponuda.

Tokom promotivnog perioda ulaznica za odrasle koštaće 10 evra, studenti će plaćati šest evra, a deca uzrasta od sedam do 18 godina četiri evra. Ulaz je besplatan za decu mlađu od sedam godina i osobe sa invaliditetom većim od 50 odsto.

Posetioci će ostvariti i popust od 15 odsto na smeštaj u hotelu Jezero, dok će restorani nuditi posebne jesenje jelovnike i jela pripremljena od domaćih namirnica, uključujući proizvode sa oznakom kvaliteta Lika Quality.

Važna godišnjica

Ovogodišnja akcija održava se i u znaku važne godišnjice. Naime, 26. oktobra navršiće se 47 godina otkako su Plitvička jezera uvrštena na Uneskovu listu svetske prirodne baštine.

Plitvička jezera najstariji su i najveći nacionalni park u Hrvatskoj, a poznata su po sistemu od 16 imenovanih jezera povezanih vodopadima i sedrenim barijerama. Njihov poseban izgled nastaje zahvaljujući dugotrajnom procesu taloženja sedre, zbog kojeg se prirodni pejzaž neprestano menja.

Park je posebno privlačan u jesen, kada šume poprime zlatne, crvene i smeđe nijanse, a šetališta uz jezera pružaju drugačiji doživljaj nego tokom letnjih meseci.

Posetioci mogu da biraju između različitih programa obilaska, koji uključuju šetnju uz jezera, vožnju električnim brodom i panoramskim vozom, u zavisnosti od izabranog programa i dostupnosti sadržaja.

Iz Nacionalnog parka preporučuju da se ulaznice kupe unapred putem zvaničnog internet sistema, jer je potrebno odabrati željeni termin ulaska. Informacije o programima obilaska, smeštaju i ugostiteljskoj ponudi dostupne su na zvaničnoj internet stranici Nacionalnog parka Plitvička jezera.