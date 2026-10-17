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Telekomunikacione usluge iz godine u godinu predstavljaju sve veći trošak za kućni budžet, pa ne čudi što korisnici sve češće traže načine da smanje mesečne račune. Iako se na prvi pogled čini da su cene tarifa uglavnom fiksne, pregovori sa operaterima, posebne ponude i popusti za nove korisnike mogu doneti značajne uštede.

Međutim, kako izboriti bolju ponudu ako već imate neograničene pozive, poruke i internet, a konkurencija ne nudi nužno povoljniju tarifu?

Upravo tim pitanjem pozabavio se jedan Hrvat na Redditu, koji je zatražio savet kako da od svog operatera dobije što više meseci pretplate za samo jedan evro, bez kupovine novog telefona i nepotrebnog prelaska kod drugog operatera.

"Ističe mi ugovor u Telemachu - kako da dobijem bolju ponudu?“, napisao je u naslovu, a zatim pojasnio:

"Imam Unlimited tarifu, sa neograničenim minutima, porukama i internetom. Još se sećam kako sam prošli put zaboravio bilo šta da tražim, već sam samo pristao na novi ugovor po istoj ceni. Koliko vidim, oni već imaju najpovoljniju neograničenu tarifu u poređenju sa A1 i HT-om, pa ne znam koliko ima smisla da im pretim prelaskom broja kod konkurencije. Cilj mi je da dobijem što više meseci po ceni od jednog evra, što se često nudi samo novim korisnicima. Ne treba mi novi telefon, nikada ga ne kupujem kod operatera.“

Različita iskustva korisnika

U komentarima su se javili brojni Hrvati i podelili svoja iskustva, a najviše pažnje privukao je komentar bivšeg zaposlenog u T-Comu.

"Kao bivši zaposleni T-Coma, mogu da kažem da svi funkcionišu po istom principu. Novi korisnici dobijaju pogodnosti, a postojeći ne. Moj savet ti je da, na primer, pređeš na T-Com tarifu bez ugovorne obaveze, a zatim se vratiš u Telemach. Tada bi trebalo da ti ponude bolje uslove. Po mom mišljenju, najbolje je menjati operatera svake dve godine. Ako te još nešto zanima, slobodno piši“, naveo je on.

Na njegov komentar nadovezao se još jedan korisnik iz Hrvatske:

"Istina, mi menjamo operatera svake dve godine. Trenutno smo u Telemachu, imamo pet brojeva, televiziju i optiku. Dobili smo gomilu meseci po jedan evro, uštedeli više od 1.000 evra i zadovoljni smo svime. Kada nam istekne ugovor, videćemo ko šta nudi i odlučiti.“

Javio se i korisnik Reddita koji smatra da takav način dolaska do popusta više nije moguć.

"Nikako. Ranije si mogao da dobiješ popust kao dugogodišnji korisnik, a sada ništa – pogodnosti dobijaju samo novi korisnici“, napisao je.

Jedan korisnik otkrio i povoljnu ponudu bez ugovorne obaveze

Jedan od korisnika doveo je u pitanje tvrdnju da Telemach ima najpovoljniju neograničenu tarifu i naveo nekoliko alternativnih ponuda.

"Jesi li siguran da imaju najpovoljniju tarifu? Tomato ima sve neograničeno u tarifi Prva+ za 19 evra mesečno. Bonbon nudi 4.000 minuta, neograničen internet i 500 SMS poruka za 19,50 evra.

Samo imaj na umu da je reč o akciji koja traje do 30. oktobra, a nakon aktivacije neograničeni internet ostaje dostupan zauvek. Tomato je čak nekoliko dana greškom u cenovnik stavio tu neograničenu tarifu uz dugoročni popust, pa je cena bila 9,50 evra bez vremenskog ograničenja. Ko je reagovao na vreme, dobro je prošao. A najbolje od svega je što kod oba operatera nema ugovorne obaveze“, napisao je korisnik Reddita.

Šta iz ovoga mogu da nauče korisnici?