- Problem je što mi već neko vreme nemamo puno dobrih stanova u centralnom delu prestonice. I dalje se dosta traže nekretnine na Novom Beogradu, dok je u centralnim delovima deficit i jako mala ponuda dvosobnih stanova i garsonjera. S druge strane, garsonjere i u novogradnji i u starogradnji se kreću od 4.000 do 5.000 evra. Sve je toliko poskupelo da smo i mi zabrinuti. Neki investitori su dodatno podigli cene otkad su došli krediti za mlade i rešili da dodatno zarade, to je oduvek bilo u našem mentalitetu - kaže za Kurir Tasićeva.

- To je neprimereno i prognozira se i dalji rast cena. Kako god se pojavi novi oglas, kad uporedimo cenu sa prethodnom nekretninom na toj lokaciji, uočimo rast i niko to ne može da objasni. Svakako naš savet je da, ukoliko morate da rešite stambeno pitanje, bolje je da se skućite sada, jer prosečna cena kirija se kreće od 500 do 700 evra, što je i te kako veliki iznos na godišnjem nivou.