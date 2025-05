Beogradsko tržište nekretnina počelo je da pokazuje drugačiju dinamiku – cene iznajmljivanja stanova beleže pad.

Tražnja za stanovima, posebno od strane studenata i stranaca, značajno je opala, što je dovelo do pada cena zakupa i povećanja ponude.

Ovaj trend traje već duže vreme i ukazuje na dublje promene u strukturi tržišta rente u prestonici, ocenjuje operativni direktor agencije City Expert Miloš Mitić.

On ističe da su cene iznajmljivanja kao posebnog segmenta tržišta nekretnina u padu, a razloga za to je više. Kako kaže on, ovaj period nije tipičan za potražnju od strane studenata, ali je sada došlo do zatišja i kada je reč o ruskim državljanima, koji su bolje organizovani i više ne žele da izdvoje basnoslovne svote novca za iznajmljivanje stanova.

- Delom je do pada došlo i zbog društveno-ekonomske situacije, jer nema toliko stranih firmi koje u ovom momentu dolaze i lociraju se u Srbiji. Sve to uticalo je da tražnja u sektoru rente drastično padne. Samo u ovoj godini imamo pad od nekih deset odsto u poređenju sa cenama u 2024. godini koju smo analizirali i u kojoj je takođe zabeležen pad od 20 odsto u odnosu 2023. Sigurno je da zbirno imamo pad od 30 do 40 odsto u odnosu na cene koje su bile posle udarne rusko-ukrajinske krize i to traje već duži vremenski period - ističe Mitić.

Prema njegovim rečima, pre godinu-dve bilo je nezamislivo naći stan najtraženije strukture od 45 kvadrata, sa odvojenom spavaćom sobom, u blizini centra grada.

- U ovom momentu to nije slučaj. Možete pronaći adekvatan stan i za 500-600 evra blizu fakulteta, u delu oko tehničkih fakulteta relativno blizu Vukovog spomenika, u delu oko Fakulteta organizacionih nauka ili Fakulteta političkih nauka, čak i u nekim delovima Novog Beograda. U udaljenijim krajevima grada, koji su dobro povezani sa lokacijama gde su stacionirani fakulteti, može se naći adekvatan stan i za 300-400 evra - navodi Miloš Mitić.

Foto: Shutterstock

Najveći pad na tržištu beleži se u segmentu luksuznije tražnje koja se kreće od 800 do 900 evra i naviše, dok su jeftinije nekretnine za iznajmljivanje i dalje jako tražene.

- Ono što je sigurno je da su stanovi u ovom trenutku postali pristupačniji i da je mnogo širi izbor u ponudi, nego što je to bilo pre šest meseci ili godinu dana. Samo na našem sajtu u ovom trenutku ima skoro 1.500 oglašenih stanova za iznajmljivanje, dok smo pre dve godine imali 600-700 stanova i prosečan broj upita za zakupe od 2.000-3.000 na nedeljnom nivou. U ovom trenutku je to dosta manje zbog odnosa ponuda i tražnje. Cene iznajmljivanja su evidentno u padu, što primećuju i sami vlasnici nekretnina koji prate tržište i kojima je to deo nekog osnovnog prihoda. Oni su reagovali i adekvatno situaciji smanjili cene, kako bi svoju nekretninu izdali što pre - kaže on.

Kada je reč o iznajmljivanju stanova, Mitić kaže da se studenti uglavnom udružuju sa jednim ili dvoje cimera, kako bi podelili troškove i našli adekvatniji stan na što boljoj lokaciji i bliže fakultetima.

- Za nekih 200 do 250 evra po osobi može da se nađe adekvatniji stan u odnosu na one koji traže kao samci. Čak i stan sa jednom spavaćom sobrom često je izbor dva studenta, pa jedan bude u spavaćoj, a drugi u dnevnoj - navodi on.

Na pitanje kakva je ponuda privatnih studentskih domova na tržištu i koliko se ulaže u ovakve vrste nekretnina, Mitić kaže da investitori to još uvek nisu prepoznali, iako je reč o isplativoj investiciji, i da pre ulažu u zgrade za izdavanje.