- Uglavnom se prodaju stanovi iz starogradnje i ljudi se nekada baš teško odlučuju da ih otuđe. Razlozi za to su mnogobrojni, od toga da su emotivno vezani za određeni prostor do toga da se teško odriču nečega što su dobijali od fabrika ili državnih ustanova u kojima su dugo radili. A kada se i odluče za prodaju to je za njih ogroman korak i moraju da imaju ozbiljan motiv za to. Najčešće je u pitanju osnivanje porodice ukoliko su u pitanju mlađi prodfavci koji su nekretninu nasledili, ili je slučaj da prodaju originalni vlasnici kojima su deca odrasla. U oba scenarija čest je slučaj da ih za taj prostor vezuju uspomene, pa im bude teško da realno odrede vrednost svoje nekretnine - kaže Janković.