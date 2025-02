Gotovo svakodnevno se ljudi pitaju kakvo je stanje na tržištu nekretnina , i da li se može doći do stana po prihvatljivoj ceni?

Kako funkcioniše stan na dan i šta kaže zakon? Kazne za ovakve postupke idu i do 800 hiljada dinara! Izvor: Kurir televizija

- Popularni su i stan na dan i iznajmnjivanje na mesečnoj bazi. Nekome je lakše dugoročno izdati stan jednoj osobi. Stan na dan je vrsta biznisa kojim se bavi vlasnik a on mora na dnevnom nivou da se bavi tim poslom, da popunjava i prijavljuje boravak tih ljudi. Obaveze su dnevne, a nekada i dva puta na dan.

On dalje objašnjava da dugoročno izdavanje ne zahteva toliko truda od vlasnika, ali se i dalje mora vršiti kontrola.

- Stan na dan možete platiti od 50 do 150 pa i 300 eura. Ukoliko neko želi da ostane duže u tom prostoru, dobija određen popust. Većinom su ti stanovi manji, prostorije koje imaju do 60 kvadrata, dok su dugoročni i veći. Retko ko uzima stan na dan od 200 kvadrata, to se ne isplati - kaže Mirkulovski.