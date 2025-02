Stranac ne može da postane vlasnik zemlje, to može samo fizičko lice sa srpskim državljanstvom ili pravno lice osnovano na u Srbiji, tako da može biti firma čiji su osnivači strani državljani.

- Obrt kapitala u poljoprivredi je spor. Vi već u julu morate da potanjirate, da zasejete, to je već nova investicija, a sledeće godine u oktobru ćete možda dobiti novac za to. Milionski iznosi se dobijaju eventualno za oranice koje to više neće biti, odnosno koje imaju potencijal da postanu građevinske parcele i koje se nalaze u blizini značajnih saobraćajnica - objašnjava Kovačev.