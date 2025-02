Aleksandar i njegova supruga su zaposleni u Zemunu i ne planiraju da daju otkaze već će svakog dana ići od Ašanje do Zemuna na posao - oko 35 kilometara. I spremni su na tu žrtvu jer kad dođu u taj svoj mir, to nema cenu.

Ima i anegdota kako je Aleksandar kupio prikolicu, kaže - iz inata. Kupio je brdo materijala od jednog čoveka i pride kubik peska a kad je to trebalo da se preveze ovaj mu rekao: "Ja da ti palim kamion za kubik peska". I tako je proradio srpski inat. A kad je sreo jednog momka iz susednog sela od kojeg je toliko toga pokupovao on mu je u tu prikolicu stavio bundevu jer kaže, veli, ne valja da prikolica prvi put ide prazna. Isti taj momak je rasprodavao svoje iz seoske kuće i dvorišta jer hoće da ide za Nemačku. Kad mu je Aleksandar ispričao da je kupio kuću na selu jer se doseljavaju iz grada, videlo se, veli, da mu je bilo žao da napusti svoje posebno kad mu je Aleksandar rekao da će vreme pokazati ko je bio u pravu, verujući da će to biti baš on koji se iz grada preselio na selo.