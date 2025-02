Sve više ljudi bez licence pokušava da posreduje u prodaji nekretnina, ali kupovina stana je ozbiljan proces koji zahteva stručnost. Saznajte zašto je važno angažovati licenciranu agenciju i kako vam to može uštedeti vreme, novac i pružiti sigurnost.

- Klijenti treba da znaju da svaka agencija mora da bude upisana u registar posrednika , a to je danas najlakše proveriti, jer je registar javno dostupan i svako ko je iole digitalno pismen može da uđe na portal ministarstva ili prostim ukucavanjem u pretrazi „posrednici“ proveri da li se agent nalazi na tom spisku – navodi naš sagovornik.

Prema njegovim rečima ovim poslom se u agencijama bave stručni ljudi sa položenim stručnim ispitom I dugogodišnjim iskustvom u prometu nepokretnosti. To klijentima uliva sigurnost:

- Stanovi sa kojima rade agencije su takođe provereni, a pošto imamo pristup bazi podataka Republičkog geodetskog zavoda možemo i po osnovu uredbe da izdajemo vlasničke listove. To je ljudima jako važno, jer odmah utvrđujemo ko je stvarni vlasnik nekretnine.

- Agencija će vam uvek ponuditi najbolje uslove za prodaju ili kupovinu nepokretnosti. Jako važna stvar je da imamo i osiguranje od štete trećeg lica. Naime, sve agencije su u obavezi da kod osiguravajuće kuće plate određenu sumu osiguranja i ono se obnavlja jednom godišnje. Ko ga ne plati njegovo ime se skida u registru posrednika. To je dodatna sigurnost za klijente. Konkretno mi osiguravamo klijente do 100.000 evra, što znači da kupac ne može nikada da izgubi svoj novac.

Advokati koji rade naše ugovore takođe plaćaju osiguranje, kao i notar, za oblast koja se tiče sklapanja ugovora. Ako se desi da ga neko prevari klijent to neće ni osetiti. To znači da je on preko agencije zaštićen 100 odsto – kaže direktor Status nekretnina.