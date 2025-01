Po odluci Gradskog veća Bora i građani ovog grada platiće za maksimalno 10 posto veći iznos poreza na imovinu, iako je cena kvadrata stanova i kuća bila veća. Naime, cena kvadrata stana u Boru do sada je bila oko 43,5 hiljada dinara, a u ovom trenutku je je 102,3 hiljade dinara. Kvadrat kuće do sada je vredeo 27,2 hiljade, a po novoj bi taj iznos bio 106,1 hiljada dinara po kvadratu. Drugim rečima, gradska kasa je mogla da bude i punija, međutim, odlučeno je da se to ne uradi.

Inače, rokovi za plaćanje poreza na imovinu građana ostaju isti kao i u prethodnom periodu. Porez se plaća u četiri dela, prvi do sredine februara, drugi do sredine maja, treći do sredine avgusta i poslednji do sredine novembra. Do dobijanja poreskog rešenja, građani plaćaju iznos kao za poslednji kvartal 2024. godine, a razliku bi trebalo da uplate do najkasnije do aprila, kada obično stižu poreska rešenja za tekuću godinu.