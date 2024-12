Jesenje cene najma stanova u Novom Sadu su visoke, posebno za garsonjere koje poskupljuju za 50-100 evra. Cene jednoiposobnih i dvosobnih stanova ostaju stabilne, dok trosobni i četvorosobni stanovi dostižu cene od 700 do 2000 evra. Agencijske usluge povećavaju ukupne troškove najma.

Glavni krivac su za to studenti koji sa novom studentskom godinom su u potražnji privremenog mesta boravka. Prethodne dve godine agenti za nekretnine ističu da je najteže pronaći stanove najmanje kvadrature, garsonjere, a izdavanje ovog tipa stambene jedinice drži uvek cenu.

Spram prolećnih cena najamnine, jesenje najamnine donose jaču cenu garosonjera, od 50 do 100 evra.

Garsonjere se, prema agencijskim sajtovima, kreću od 350 evra do 400 evra, zavisno od nameštaja. Ukoliko je stan sa novim stvarima to će biti 400 evra, dok će polunamešten i sa starijim stvarima biti za 50 evra niži. Ovih stanova je nešto više na oglasima nego što je to bilo na proleće.