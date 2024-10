- Rekonstruiše se stari restoran Partizana. Kupio ga je meštanin banje i kreću radovi na rekonstrukciji. U zgradi restorana nalaziće se i veliki supermarket kakav banja nije imala do sada. Nešto slično kao što je ranije bilo, mada će sada veći deo da bude supermarket - rekao je za Niške Vesti Živković.

Hotel Partizan više od decenije i po ne prima goste , jula 2018. godine izbio je požar u gornjim spratovima kada je on ostao bez krova, tada je počelo i konstantno svakodnevno propadanje. Hotel je imao 4.500 kvadrata i kapacitet od 132 kreveta sa nekoliko konferencijskih sala , danas je ruglo.

Do kraja Drugog svetskog rata na ovom mestu nalazio se hotel „Milenković“. Izgradio ga je niški industrijalac Milivoje Milenković od 1935. do 1937. godine. Bio je najveći i za to vreme najmoderniji turistički objekat u mestu.