Modernizacija i ulaganja u infrastrukturu uticali su na to da je Vrnjačka Banja danas jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Srbiji , ne samo za odmor, već i za kupovinu nekretnine . Tako danas sve više raste interesovanje ljudi za novogradnju , kako za stanovanje, tako i za investiciju. Banja je posećena tokom cele godine , prelepo je uređena, organizovana i ima odličnu vezu sa okolnim mestima, pa postaje i vrlo popularna destinacija za kupovinu stanova za život ili izdavanje i odličnu zaradu.

Ukoliko se odlučite da pazarite nekretninu u Vrnjačkoj Banji preporučuje se da to uradite preko posrednika jer agencije koje posluju u tom kraju najbolje poznaju tržište , planove za buduću gradnju, ali i najbolje lokacije koje su najbolje za to što tražite.

Danijela Marković Petrašinović iz HILL Development navodi da kupci novogradnje u Vrnjačkoj Banji uglavnom dolaze iz nekoliko različitih grupa. Na prvom mestu su domaći investitori, a tu su i oni koji dolaze iz većih gradova, poput Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Niša… Vrnjačka Banja je atraktivna zbog svojih prirodnih i turističkih potencijala, a nekretnine su predmet interesovanja široke starosne kategorije, od 30 do 55 godina .

- Penzioneri i stariji ljudi vide Vrnjačku Banju kao idealno mesto za miran i zdrav život zbog lekovitih izvora i blage klime. Često se odlučuju da se presele iz užurbanih gradova u mirniju sredinu. Sa druge strane, za turističke investitore ona je popularna turistička destinacija, pa mnogi kupuju stanove kako bi ih izdavali. Vrnjačka Banja privljači i strance i srpsku dijasporu, a najviše zainteresovanih dolazi iz Zapadne Evrope i to su uglavnom ljudi između 40 i 65 godina - navode iz HILL Developmenta .

- Centar grada je najtraženija lokacija za gradnju, posebno za stanove i apartmane. Ovde se po kvadratu plaća pd 1.800 do 2.300 evra. Blizina izvora mineralne vode, banjskih parkova, šetališta i kulturnih znamenitosti čini ovaj deo vrlo atraktivnim, posebno za turiste i investitore. Tu je i Promenada i okolina banjskih izvora. Jako su popularna mesta oko glavnih izvora kao što su Popina voda, Snežnik, Jezero i Slatina. Njih biraju oni kojima je važna razvijena infrastruktura. Popularna je i lokacija u blizini vrnjačkog parka i reke Vrnjačke, i to, pre svega, zbog obilja zelenila, rekreativnih zona i blizine reke – ističe Marković Petrašinović i dodaje da se na tom potezu grade brojni apartmanski kompleksi i vikendice za one koji žele da pomire miran ambijent i blizinu centra.