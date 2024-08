MINA ŽIVELA SA CIMERKAMA IZ PAKLA: Morala da napusti stan zbog bolesti a one je naterale da plaća kiriju još 4 meseca! ŠOK detalji

Mina je samo jedna od devojaka koja je imala negativno iskustvo sa cimerkama sa kojima je bila primorana da stanuje.

Svoju priču podelila je na TikTok profilu, gde je video odgledalo više od 380.000 ljudi.

- Kada sam počela da živim u Beogradu, nisam imala novčanih sredstava da plaćam sama stan, tako da sam morala da pronađem cimerke. Upoznala sam dve devojke i dogovorila se sa njima da nađemo stan i počnemo da živimo zajedno - započela je ona.

Kako dalje navodi, sa jednom od njih imala je neki vid neslaganja, ali to se više osećalo na nekom energetskom nivou.

- Kako je odmicalo vreme, morala sam da ostanem u bolnici, zbog čega su mi doktori zabranili noćni rad. Cimerkama sam objasnila u kakvoj sam situaciji, kako se osećam i da verovatno više neću moći da živim u Beogradu - nastavila je Mina.

Na to nije dobila poruku zabrinutosti, već su joj rekle da će morati da nastavi sa plaćanjem kirije naredna četiri meseca, sve dok ne istekne ugovor.

- U tom trenutku sam se izbezumila i rekla im da mi daju broj stanodavaca, da im objasnim o čemu se radi i mislim da bi razumeli moju situaciju, pa samim tim ne bi bila u obavezi da plaćam - priča Mina.

One su joj na to odgovorile da ne može da dobije broj, jer je to neprofesionalno i kako bi ih stanodavac zbog toga izbacio iz stana.

- Ja neuka, naivna i glupa nastavim njima četiri meseca da plaćam kiriju. Kada mi je ostala još jedna uplata koju sam morala da izmirim, shvatam da sam ja imala puno pravo da javim stanodavcima da ja zbog zdravstvenih razloga izlazim iz stana i da oni uzmu moj depozit. Pritom, nisu mi vratile depozit kada se završilo plaćanje, pa sam morala sama da ga tražim - kaže Mina.

Ovim je želela da upozori sve koji se odluče na život sa nekim koga ne poznaju da budu obazrivi, da se ne poveravaju ljudima i ne dopuste da se poigravaju sa njima, samo zato što nisu dovoljno istražili koja su im prava.

