ZA 20.000 € OD DRŽAVE NIJE VAŽNO ODMAH IMATI SVE PAPIRE, VEĆ ISPOŠTOVATI OVAJ ROK: Novac sigurno stiže samo pod jednim uslovom

Na adresu državne komisije za pomoć pri kupovini prvog stana do sada je stiglo 1.405 zahteva, a do sada je 720 pozitivno rešeno. Sve te mame su dobile novac i uspele su da uz subvenciju države reše stambeno pitanje. Pravo na državnu subvenciju za kupovinu prvog stana u iznosu od 20.000 evra imaju sve majke bez obzira koje im je dete po redu.

Prema rečima Nemanje Starovića, ministra za rad i zapošljavanje, u poslednja dva meseca povećan je broj podnetih zahteva što dovoljno govori o tome koliko je ova mera države značajna za roditelje.

- Do sada je odbijeno svega 78 zahteva i to uglavnom zbog neblagovremenog podnošenja dokumenata. Zato apelujem na majke da na vreme podnesu zahtev, a za to imaju 365 dana od porođaja - rekao je ministar za TV Prva.

Sve se, kako je naglasio, završava u lokalnim samoupravama u kojima mame imaju prebivalište ili kupuju stan, a sve detaljnije informacije o uslovima mogu da pronađu i na sajtu ministarstava rada i demografije. Ukoliko i dalje imaju eventualne nejasnoće mogu da ih reše i u razgovoru sa referentima u opštinama koji su zaduženi za ova pitanja.

foto: Shutterstock

Važno je napomenuti da je najvažniji uslov koji mora da se ispuni da se kupuje prva nekretnina, da majka i njen bračni partner nemaju stan ili kuću u vlasništvu, kao i da je nisu imali, ali i da porodični prihodi domaćinstva u zbiru ne prelaze iznos dve prosečne plate, što je sada oko 200.000 dinara.

- Ideja je da se pomogne onim majkama koje imaju poteškoću prilikom sticanja svoje prve nekretnine. Važno je da čak i ako nemaju potpunu dokumentaciju podnesu zahtev u propisanom roku kako bi ušle u proceduru, kasnije može da se sačeka neki dodatni papir – rekao je ministar.

Ministar Starović je najavio da će izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom koje se spremaju za jesenje zasedanje Parlamenta biti pojednostavljene procedure oko primene ove uredbe i na taj način biće rešene sve nedoumice na koje se u protekle dve i po godine od njene primene nailazilo u praksi.

Biznis.kurir.rs