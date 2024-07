SRBI I DALJE NAJČEŠĆI KUPCI: Ovo su 4 najbolje lokacije za kupovinu apartmana u Crnoj Gori - Tu je i detaljan cenovnik i procedura

Investiranje u nekretnine za građane Srbije jedan je od najčešćih načina na koji čuvaju vrednost novca koji imaju, a usput i odličan način dodatne zarade. Osim stanova u Beogradu i drugim većim srpskim gradovima, naši ljudi se neretko odlučuju da ušteđevinu ulože i u apartmane na moru. Ove godine najveće interesovanje je za kupovinu kvadrata u Hrvatskoj i Crnoj Gori, što pokazuju i podaci sajta Sasomange.

Bojana Dujović iz agencije “Montenegro Prospects” tvrdi da, iako zvanična statistika pokazuje da srpski državljani čine nekih 10 odsto njihovih klijenata, taj udeo je zapravo mnogo veći.

- Zvanična statistika kaže da su srpski državljani uvek u top tri nacije koje kupuju nekretnine u Crnoj Gori. Samim tim što govore istim jezikom, imaju jake porodične veze i generalno dobro poznaju regiju gotovo da su eliminisane sve prepreke za kupovinu direktno od vlasnika, što je čest slučaj i objašnjenje zašto se naši podaci razlikuju od stvarnog stanja na terenu - kaže naša sagovornica.

Ipak, ona sve buduće kupce savetuje da bez izuzetka koriste usluge agencija za posredovanje u prometovanju nekretnina, jer je to jedini način da obezbede da sve protekne u najboljem redu.

- Samo u tom slučaju agent može da isprati ceo kupoprodajni proces od početka do kraja i da bude od pomoći oko svih procedura i nedoumica slede nakon kupoprodaje.

Kada su u pitanju lokacije i strukture koje su najtraženije među srpskim državljanima Dujović kaže da su upiti raznoliki:

- Upiti uglavnom variraju u zavisnosti od starosti klijenata, kupovne moći i ličnih preferenci. Ipak, generalno se najčešće biraju Herceg Novi, Kotor, Budva ili Luštica s tim što je ubedljivo najveće interesovanje za nekretnine u projektu Lustica Bay. Traži se sve, od garsonjera preko većih stanova do kuća na prvoj liniji do mora. Ipak, iz cele te lepeze se izdvajaju jednosobni stanovi od 150.000 do 170.000 evra - kaže Dujović.

Procedura ista za sve

Proces kupovine nekretnine u Crnoj Gori je isti za sve kupce, ugovor se potpisuje kod notara, nakon čega se novac šalje na račun prodavca u vremenskom roku definisanom u ugovoru. Kad novac legne na račun prodavca, notar šalje obaveštenje katastru i novi vlasnik se upisuje u list nepokretnosti.

- Nepisano je pravilo da kupci plaćaju troškove overe ugovora čija visina zavisi od ugovorene cene nekretnine. Takođe, novi vlasnik ima obavezu plaćanja poreza na promet koji takođe zavisi od cene nekretnine – objašnjava naša sagovornica. Tako je, na primer za nekretninu do 150.000 evra porez tri odsto, za više od ovog iznosa je 4.500 evra plus pet procenata na iznos koji prelazi 150.000 evra. Ukoliko se pazari nekretnina čija vrednost prelazi pola miliona evra, dug prema državi je 22.000 evra plus šest procenata od iznosa koji prelazi 500.000 evra..

Prema podacima Montenegro prospekts cene kuća na primorju su vrlo raznolike, pa se tako u Baru kreću od 1.500 evra po kvadratu do 2.100, dok se u Kotoru kvadrati mogu kupiti po cenama od 3.250 do 6.500 evra. Cena kvadrata na Luštici kreće se od 1.700 do 3.100 evra.

Kako navode, u Tivtu su cene kuća nešto više i skoro da je nemoguće pronaći kvadrat ispod 3.500 evra, a idu i do 5.000. Cene kuća u Budvi kreću između 2.600 i 4.700 evra po kvadratnom metru.

Slično je i kad su u pitanju stanovi čije cene zavise od lokacije i kompleksa ali se i razčlikuju od grada do grada. Tako je za kvadrat stana u Budvi potrebno izdvojiti između 2.350 do 3.800 evra, u Baru to košta između 1.800 i 3.000 evra, Herceg Novom između 2.400 i 2.600, Kotoru 2.850 i 3.500, dok se u Tivtu ništa ne može naći ispod 3.000 evra po kvadratnom metru.

Naša sagovornica ističe i da srpski državljani u velikoj meri kupuju nekretnine u Crnoj Gori pre svega jer se osećaju dobrodošlim ali i zbog blizine i drugih benefita koje nudi crnogorska obala.

- Tradicionalno i istorijski, uprkos kratkoročno političkim interesima, veze između naše dve države su duboke i ljudi se jednostavno osećaju dobrodošlim bilo da iz Srbije idu u Crnu Goru ili obrnuto, kako turistički i zbog zabave, tako i poslovno. Dobra povezanost avio-saobraćajem omogućava da se brzo i lako stigne do mora, a zbog velikog broja sunčanih dana nekretnina se može koristiti praktično cele godine, a u zavisnosti od lokacije i izdavati u vreme kada je vlasnik ne koristi – ističe Dujović.

Prema podacima Centrale banke, građani Srbije kupili su prošle godine u Crnoj Gori nekretnine u vrednosti od oko 20,8 miliona. Drugi su Turci koji su trgovali vrednošću od oko 18 miliona, zati Rusi oko 12,3 miliona, a njih prate Nemci i Amerikanci sa iznosima od oko 11 miliona evra.

U 5 crnogorskih opština više nekretnina nego domaćinstava

Izmedju dva popisa u Crnoj Gori je izgradjeno oko 80.000 stanova, što je za oko 26 odsto više nego što ih je bilo pre jedanaest godina. Čak pet opština ima više stanova nego domaćinstava, a među njima prednjači budva u kojoj ima čak 8.000 stanova više nego domaćinstava. Najviše izgrađenih stanova je u Podgorici. Crna Gora ima oko 630.000 stanovnika i oko 396.000 stanova.

biznis.kurir.rs/Sasomange