Cene stanova u Srbiji su u prva tri meseca ove godine porasle za 4,74%, pri čemu su stanovi u starogradnji poskupeli za 4,52%, dok je novogradnja, odnosno kupovina od investitora imala veći međugodišnji rast koji je iznosio 5,09%.

Gost "Pulsa Srbije" koji je analizirao ovu temu bio je Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja.

foto: Thinkstock

S obzirom na to da tržište nekretnina trenutno stagnira, odnosno ne kupuje se toliko stanovi, a cene uprkos tome rastu, Bušatlija je dao sledeće tvrdnje:

- To bi trebalo malo ozbiljnije gledati. Činjenica da nama opada naša kupovna moć, trebalo bi da dovede do toga da pojeftine stanove, da bi se uopšte mogli prodati. Međutim, ako pogledate, u prvom kvartalu je bilo otprilike 225.000 transfera, kupo-prodaje nekretnita, od toga su 56% stanovi. Ukupno je bilo milijardu i po evra prometa, a od toga su 800 miliona bili stanovi. Kada pogledate u odnosu na one transfere, ako su 56% stanovi, sve ostalo su industrijski objekti, prostori za prodaju, kancelarije... Stanova ima dosta u prometu, ali veliko je pitanje koliko ljudi kupuje te skupe stanove. Ako gledate tako, vrlo je jasno, to se da izračunati, to bi trebalo katastar da publikuje listu, da se vidi koji ljudi, odnosno koja kategorija ljudi po primanjima kupuje te skupocene stanove. Moramo imati u vidu da su stanovi nekoliko procenata skuplji, a ako pogledate lokacije poput Beograd na vodi, tamo je kvadrat između 10 i 12 hiljada evra. To su velike cene i za Pariz, a ne za Beograd.

04:49 82% STANOVA SE KUPUJE U KEŠU, TO GOVORI DA MALA GRUPA LJUDI LAKO DOLAZI DO PARA Bušatlija analizira: Naše cene su kao u Parizu!

Bušatlija je diskutovao o tome šta utiče na takvo stanje po pitanju skupoće stanova:

- Takve cene, po meni, vidite da samo 18% ljudi koji kupuju stanove, kupuju na kredit. Dakle, 82% od onih 800 miliona, se plaća u gotivini. To mi govori da ti ljudi, ta mala grupa ljudi koji kupuju skupe stanove, lako dolaze do para. U svetu, kada se vide takve dispoporcije, onda se to pripisuje pranju novca. Ovo me podseća na jedan period, s početka ovoga veka, koji se desio u Španiji, uzimali su se veliki krediti da bi se pravili stanovi i poslovni poslovi, pa su se dizale cene. Međutim, taj kredit je bio daleko veći od cena tih gradnji, a jedan dobar deo tog novca je odmah otišao na pranje. To se nije dalo jasno videti, ali 2008. godine, kada je uvezena kriza iz Amerike, to se počelo videti jasno. Podsetiću, kao posledica te korupcije i pranju novca, kralj je morao da abdicira, njegova ćerka i njen muž su otišli u zatvor, zbog tih operacija.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:39 STANOVI SU ISTO KAO I ROBA NA PIJACI, ILI ĆEŠ MANJE JESTI ILI PRESKOČITI Kurir istražuje: Zašto je broj stambenih kredita U PADU