GORE CENE STANOVA PRED EXIT! Povoljnih ponuda gotovo da više i nema - Detaljan vodič kako i gde pronaći najjeftiniji smeštaj

Početak jula je ono doba godine kada sve 'miriši' na Exit. Novi Sad dobije vajb muzike i plesa. Stanovnici grada znaju, makar oni koji imaju nekretnine za izdavanje da je to prilika da se zaradi više nego obično, ako ne i duplo više.

Osim društvenih mreža koje su pune oglasa za izdavanje, tu su i sajtovi koji obiluju raznovrsnim ponudama. U razgovoru sa stanodavcima može se saznati da neki od njih imaju zakupce koji se iz godine u godinu vraćaju.

Kako kažu, to su sada već daleki prijatelji, koji znaju gde je mirno, čisto i prijateljska atmosfera.

foto: Exit Promo

Ostalo je svega par dana do muzičkog festivala 'Exit', neki su ranije obezbedili sebi krov nad glavom, a za one koji još uvek se nisu odlučili gde bi spavali i odmarali, istražene su cene i lokacije. Cene se kreću od 35 evra do nekih 300 evra po osobi. Tako na sajtu bookaweb.com imate studio apartman u Petrovaradinu (što je idealno, jer je na korak do Exita), možete imati ako platite oko 295 evra po noćenju.

Ipak, oni koji stan za četiri dana (vreme trajanja festivala) izdaju po ceni od 150 do nekih 500 evra. A stanovi, kuće koje poseduju jednu ili više soba uglavnom u Petrovaradinu i okolini izdaju po ceni od nekih 250 evra na gore.

Na fejsbuku u grupi koja objavljuje stanove za izdavanje je kao na pijaci. Od raznih kvadratura, opremljenosti pa do šarolikih cena. Naravno, najskuplji su oni blizu centra i Petrovaradinu, a što je dalje, i cena je manja. Tako da imamo apartmane za noć, garsonjeru za dve osobe koja košta Radnim danima: 30 evra, vikendom 35 evra.

Na Grbavici stanovi koji se izdaju za vreme Exita za dve osobe recimo koštaju do 50 evra, verovatno su to apartmani koji su opremljeni malo luksuznije. Za one kojima je i manje luksuza sasvim dovoljno može se naći za nekih 35-40 evra.

foto: Shutterstock

Kod Sajma, apartmane možete iznajmiti od 25-55 evra, zavisi od broja osoba koje borave u njemu. Kao i svuda, najskuplji deo grada jeste sam centar, gde je minimalna cena po noći od 30-35 evra, a maksimalna do nekih 70-80 evra.

Dok na sajtu 'Booking', apartman za dve osobe 1.5 kilometara od centra možete naći po ceni oko nekih 750 evra za četiri dana. Ipak, ima i za oko 200 evra pet noćenja za dve osobe, ali na Fruškoj Gori, i čini se da je to najjeftinije što se ovih dana može pronaći.

Onima kojima finansije ne predstavljaju nikakav problem, mogu i danas za sutra rezervisati po ceni mnogo većoj od realne. Međutim, oni kojima finansije igraju neku ulogu, tražiće i mesecima unapred stanove/sobe ili apartmane po nižim cenama. Jedno je sigurno, svi dolaze zbog dobrog provoda, odličnog odabira izvođača i Novog Sada.

biznis.kurir.rs