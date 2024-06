NAJLAKŠE SE PRODAJU NAJSKUPLJI STANOVI: Uglavnom ih traže keš kupci, a cene nekretnina i dalje u porastu

Ove godine najskuplji stan prodat u Srbiji je na Vračaru i koštao je 1,22 miliona evra. U toj beogradskoj opštini najskuplji su kvadrati. Idu i preko 10.000 evra, a garažno mesto košta čak 73.000 evra, podaci su Republičkog geodetskog zavoda. A oni koji stanove prodaju kažu da cene već godinama rastu, ali da se za one skuplje, kupac lakše nađe bez cenkanja.

Ako želite da živite u Beogradu ili nekom od drugih većih gradova to će vas dosta koštati. Ipak u vreme kada štednja u bankama više liči na čuvanje novca u sefu nego na investicju, nekretnine su na ceni .

"Kupovina je kod nas postala stvar sigurnosti, ali i priliva kapitala. To je neka profitna stopa od nekih pet, šest odsto na godišnjem nivou. Recimo za dvadeset godina se isplati ta kupovina, a što se tiče količine para, otkud te pare. Prvo niste imali gde da ih plasirate ako ste imali viška. Drugo, pojavila se određena količina doznaka iz inostranstva. Pre svega, tu mislim i na određeni broj Ukrajinaca, Rusa i Arapa", rekao je Milić Đoković, sudski procenitelj za nekretnine.

Cene luksuznih stanova u Novom Sadu i Nišu idu i do pola miliona evra

I dok se za manje stanove najviše gleda cena i broj kvadrata, luksuzne nekretnine kupuju se na komad, a cenu diktiraju dizajn, oprema, lokacija. Tu nema cenkanja, a plaća se uglavnom gotovinom. Takvi stanovi i u Novom Sadu i Nišu dostižu i pola miliona evra.

"Luks stan kada se pojavi u ponudi on nije definisan po ceni po kvadratu nego je ceo paket uračunat i onda kada se to sabere dođemo do toga da dobijemo cene koje su po kvadratu negde četiri, pet, šest hiljada, ali to nije prava mera onog što se dobija jer u tom paketu dobija mnogo toga više nego što definiše cena po kvadratu", rekao je Dragan Rabatić, direktor agencije za nekretnine u Novom Sadu.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Luksuzni stanovi se traže i u Nišu.

"Uglavnom ih traže keš kupci. Kreditni kupci su više za neke jeftinije stanove koji se nalaze po obodima grada, a u centru grada luksuzne apartmane stanove, već opremljene, koji bi bili ili kao investicija za izdavanje ili za sam život traže isključivo keš kupci", rekla je Nevena Đorđević iz niške agencije za nekretnine.

Kvadrati su poskupeli u celoj Evropi

Rast cena nekretnina, posebno luskuznih, počelo je u vreme pandemije. U celoj Evropi kvadrati su poskupeli - negde i trostruko. Bilo da je reč o Minhenu, Milanu, gradovima regiona za poreklo novca se i ne pita previše. Ipak naš zakon o sprečavanju pranja novca i finanisranju terorizma je jasan.

"Za 15.000 evra ne možete kupiti nikavu nekretninu morate dokazati poreklo novca, otvoriti bankovni račun, položiti na bankovni račun, postati rezident Srbije, zatim sa tim novcem raspolagati, eventualno platiti nekretninu", naveo je Branko Đorđević iz "Vizija Računovodstvo".

Uvek ima onih koji pokušavaju da nađu rupu u zakonu i kroz nekretnine operu novac iz sive zone - i to bi, kaže, moglo biti delimično opravdanje naduvanih cena nekretnina. S druge strane, Beograd postaje adresa za sve veći broj stranih i domaćih menadžera, preduzetnika, informatičara i drugih sa visokim primanjima.

(Kurir.rs/RTS)