PRODAT JOŠ JEDAN SIMBOL BEOGRADA! Čuveni hotel u centru prestonice dobio novog gazdu, iskeširao više od 6 miliona €!

Na današnjem javnom nadmetanju prodat je hotel Union u Beogradu za 727 miliona dinara (6,2 miliona evra).

Početna cena bila je 297 miliona dinara (oko 2,5 miliona evra), na licitaciji je učestvovalo 10 ponuđača, a novi vlasnik hotela je firma Logga plus d. o. o. iz Beograda, čiji je direktor i osnivač Vladan Miketić. Firma Logga plus registrovana je za trgovinu i pružanje usluga i do sada nije bila u poslovima hotelijerstva.

Zajedno sa zgradom hotela od skoro 3.000 kvadrata, Miketić je dobio i umetničke slike, opremu, zalihe, ali i dugove.

- Obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze koje ima hotel Union, 58 puta su više nego iznos obrtne imovine. Obaveze su 124,3 miliona dinara, a obrtna imovina 2,1 milion dinara, i većinski se odnosi na potraživanja. Potraživanja po osnovu prodaje su bila značajno ispravljena tokom godine (ispravka je iznosila oko dva miliona dinara), što ukazuje na ozbiljan problem naplate potraživanja. Značajno je napomenuti i da kratkoročne obaveze iznose čak 46 odsto vrednosti stalne imovine (koja na 31.12.2023 iznosi oko 267.4 miliona dinara) - objašnjava Ilija Nešić, analitičar BBA.

Prema podacima Narodne banke Srbije, račun hotela Union nalazio se u blokadi od 26. jula 2021. godine do 21. maja ove godine, odnosno 1.030 dana.

Firma Logga plus d. o. o. osnovana je 2008. godine, ima jednog zaposlenog i prošlu godinu završila je sa gubitkom od 11,1 milion dinara.

Hotel Union sagradio je 1922.godine trgovac Nikola Radenković. Tada je bio jedan od najvećih hotela u prestonici, sa 172 sobe i 241 krevetom. Kada je otvoren bio je kategorisan kao hotel prvog reda. Zbog finansijskih i porodičnih problema Radenković je izvršio samoubistvo deset godina nakon otvaranja hotela.

Tokom osamdesetih ovaj hotel bio je poznat najviše kao rok-hotel, mesto u kome su odsedale najveće jugoslovenske rok zvezde kada su imale koncerte u Beogradu. Sa pojavom novog talasa, hotel Union počeo je da stiže i u pesme, najpre zagrebačke grupe Zvijezde, a potom i grupe Film.

Potom je ovaj prestonički dragulj zadesila slična sudbina kao i jugoslovenski rokenrol tokom devedesetih godina. Postao je zaboravljen i ogoljen.

Tokom 2002. godine, na do tada najvećoj aukcijskoj prodaji od početka privatizacije, prodat je za 150 miliona dinara. U tadašnjem nadmetanju 10 učesnika za kupovinu ovog hotela, čija je početna cena bila 21 milion dinara, najvišu cenu ponudio je Milorad Majkić, tadašnji vlasnik kazina „Aleksandar”.

Za pet meseci prodata tri prestonička hotela

S odlaskom Uniona, spisak kultnih hotela koji su tokom svog životnog veka bili simboli Beograda, sve je kraći. Hotele Slavija i Jugoslavija zadesila je ove godine ista sudbina kao i hotel Union.

Hotel Slavija, polovinom januara, kupio je “kralj mesa” Predrag Matijević za 24,94 miliona evra.

U martu ove godine prodat je i hotel Jugoslavija za 3,17 milijardi dinara jedinom ponuđaču na aukciji, kompaniji MV Investments.

