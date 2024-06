SLOVENCI GRADE DRŽAVNE STANOVE ZA JAVNI ZAKUP! Zakon o izgradnji ovih jeftinih nekretnina trebalo bi da usvoje do kraja godine

Prodaja nekretnina u Hrvatskoj će u 2024. usporiti jer su kamate sve veće i potražnja, kako domaća tako i strana, opada, ali cene još ne padaju.

Štaviše, prema poslednjim podacima CBS-a, oni nastavljaju da rastu, a kupovina stana je čisti luksuz.

Osim toga, HNB je u petak upozorio da pored mogućih geopolitičkih eskalacija, nastavak rasta cena stambenih nekretnina, uz investicionu potražnju za stambenim nekretninama s ciljem kratkoročnog iznajmljivanja, predstavlja najveću prijetnju tržištu po finansijsku stabilnost zemlje.

I dok je Vlada početkom aprila inicirala izradu Nacionalnog plana stambene politike do 2030. godine, prve komšije su otišle ​​korak dalje u rešavanju istog problema. Slovenačka vlada je prošle nedelje raspravljala o polaznim osnovama za zakon o sistematskom finansiranju stambene izgradnje za javni zakup. Pretpostavljaju da će se od 2025. godine, u narednih deset godina, godišnje izdvajati do 100 miliona evra za izgradnju u javnom zakupu.

Premijer Robert Golob najavio je sredstva sistema za izgradnju stanova za javni zakup prilikom obilaska izgradnje novih stanova u Zveznoj ulici u Ljubljani. On je naveo da će prioritet imati stanovi koje grade republički i opštinski stambeni fondovi. Oni već imaju zemljište i projekte, ali ne i resurse sistema.

- Usvajanjem ovih polazišta, a potom i zakonske regulative, preći ćemo sa prve na treću ili četvrtu brzinu, jer ćemo pod istim uslovima finansiranja moći da finansiramo stambenu izgradnju, gde god ima zemljišta i projekata za tu namenu, a koji će moći da finansira stanovanje - prenela je Slovenačka novinska agencija reči premijera Goloba, koji očekuje da će zakon biti pripremljen u najkraćem mogućem roku, a dinamikom bi u parlamentu trebalo da se nađe do kraja godine.

Druga dokapitalizacija fonda

Simon Maljevac, ministar za solidarnu budućnost zadužen za stambenu politiku, nazvao je potvrdu polazne tačke za pomenuti sistemski zakon istorijskom prekretnicom u oblasti politike izdavanja javnih stanova:

- Verujem da će to doneti promene za ljude i postaviti temelje za novu stambenu politiku koju želimo da vodimo u Sloveniji - reako je Maljevac.

Prema njegovim rečima, stambena politika tako jasno dolazi u prvi plan državnih politika.

I Golob i Maljevac su podsetili da je rešavanje stambenog pitanja uvršteno u koalicioni sporazum i da se time bave od početka svog mandata.

foto: Shutterstock

- U Sloveniji je do sada postojalo mnogo institucija – od republičkih do gradskih ili opštinskih stambenih fondova – i svaka od njih je dala sve od sebe da reši ovo goruće pitanje nedostatka javnog neprofitnog stanovanja. Obavezali smo se da sve ove aktere povežemo u jedan zakonodavni okvir - rekao je premijer.

Maljevac je naglasio da će sredstva za ovu namenu nesumnjivo biti obezbeđena sledeće godine, ali se još ne zna odakle će ih država crpiti.

- Dogovor je da sredstva postoje i da će biti dostupna. Videćemo da li će izvor biti budžetska sredstva ili nešto drugo - dodao je on.

Jedan od važnih koraka ka novim javnim stanovima za iznajmljivanje je dokapitalizacija Stambenog fonda Republike Slovenije. Vlada ga je prošle godine dokapitalizovala sa 25,5 miliona evra, a ovih dana se očekuje potvrda još jedne dokapitalizacije u istom iznosu, rekao je Maljevac, a Golob je dodao da će to omogućiti početak projekata pre usvajanja zakona.

Ministar za solidarnu budućnost uveren je da će aktuelna slovenačka vlada do kraja mandata ostvariti cilj da počne izgradnju 5.000 javnih stanova za iznajmljivanje.

Skoro polovina njih je već u izgradnji - naglasio je on.

- Ovo je ambiciozan plan koji se niko nikada nije usudio da postavi, niko se nije usudio da svake godine stavi na sto do 100 miliona evra. Mi smo to uradili i verujem da je to najbolja poruka mladima u Sloveniji da će moći da dobiju pristupačne stanove - zaključuje premijer Golob čija je vlada najavila uvođenje poreza na nekretnine po stupanju na dužnost, ali ima još nema konkretnih predloga za ovo.

Za rešavanje stambenog problema, pre svega, bila bi neophodna masovna izgradnja (pristupačnih) stanova, ali bi postojeće stanje moglo bar malo da se popravi promišljeno postavljenim porezom na nepokretnosti, čime bi se ograničile sve češće špekulativne kupovine, koje tretirati kuće i stanove kao golu investiciju.

Hrvatski plan za 2024. i 2025. godinu.

Prema podacima statističkog zavoda, oko petine svih stanova u Sloveniji je prazno, a vlasništvo je uglavnom koncentrisano među najbogatijima. Mladina je nedavno pisala da 10 odsto najbogatijih vlasnika poseduje 37 odsto vrednosti nekretnina.

A pristupačno stanovanje koje mora zadovoljiti određene standarde kvalitete glavni je cilj Plana nacionalne stambene politike Hrvatske i pratećeg akcionog plana za 2024. i 2025. Potpredsjednik Vlade Branko Bačić istakao je da su dodatni ciljevi poput smanjenja iseljavanja, naseljavanja deficitarnih kadrova, povećanje radnog vremena.

Kurir.rs/Poslovni.hr/Prenela S. Č.