SRBIN PRODAJE SEOSKO DOMAĆINSTVO ZA 13.500€: Ima voda, struja, 45 ari okućnice, a tu nije kraj: Ovo je spisak jeftinih nekretnina

Nakon pandemije korone mnogi građani su pohrlili da kupe kuće i vikendice u pririodi van grada, te su njihove cene u tom periodu i znatno skočile. Međutim, već nekoliko meseci iznosi stagniraju, a i prodaja je opala. Na oglasima još uvek mogu da se nađu kuće van gradova koje se prodaju i do 10.000 evra, a uz one koje vlasnik daje i plac stoje do 15.000 evra.

Na društvenim mrežama u Fejsbuk grupi Prodaja kuća i placeva na selu se pojavio oglas prodaju domaćinstva u Donjoj Trnavi kraj Topole i to za 13.500 evra!

- Prodajem seosko domaćinstvo u Donjoj Trnavi kod Topole oplenačke u srcu Šumadije, struja i voda ima, 45 ari okućnice i sedam ari šume. 13.500 evra - napisao je vlasnik.

Na oglasima među jeftinijim nekretninama koje su na prodaji nalazi se i seosko domaćinstvo kraj Topole oplenačke.

foto: Shutterstock, Ilustracija

- Plac je oko 90 ari, kuća, ima struja i voda, tri sobe, nema kupatilo. Na placu se nalazi i pomoćni objekat kao i velika započeta kuća sa pločom. Nedaleko od kuće se nalaze veliki sportski tereni. Asfalt, malo do kuće ima makadamskog puta. Cena 17.500 evra - navodi se u oglasu u pomenutoj grupi.

U rangu do 15.000 evra nalazi se i vikendica oglašena za prodaju u selu Lužnice kod Kragujevca.

- Prodajem vikendicu 40 m2 na 5,5 ari placa u selu Lužnice kod Kragujevca. Vikendica je legalizovana, struja razvedena po kući samo priključak da se plati, voda bunarska u dvorištu. Cena 14.500 evra.

Bonus video:

02:41 JEDINI SAJT ZA NEKRETNINE KOJI ĆE VAM IKADA TREBATI: Najveća ponuda, najbolji oglasi, procena fer cene, agencije od poverenja