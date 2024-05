SRBI U AMERICI ZAKUKALI NA PITANJE KOLIKA JE KIRIJA U ČIKAGU! "Tek Florida, sve otišlo 200%! Plate stoje, inflacija nenormalna"

Čikago u Americi je grad poznat po velikoj srpskoj zajednici. Brojni su razlozi zašto su se Srbi doselili baš u ovaj grad, međutim, kako u poslednje vreme, iz ličnog iskustva naš narod piše sve je više onih koji su navodno primorani da se iz njega sele.

Jedno ovakvo pitanje pojavilo se i unutar Fejsbuk grupe "Srbi, Hrvati, Bosanci, Makedonci u Americi - the Balkans in USA" kada je jedan Bosanac upitao koji su razlozi zbog kojih broj stanovnika u Čikagu opada i da li je visina rente zaista pravi razlog.

"Čujem da broj stanovnika u Čikagu opada. Razlog: Skupa renta. Gde živite i kolika je renta", upitao je on.

Srbi koji su rasuti širom Amerike objasnili su da su cene, kao i svuda u svetu skočile, te da razlog opadanja broja stanovnika kako u Čikagu tako i u drugim delovima nije samo zbog skupih stanova nego, generalno, skupog života.

"Belmont u Severnoj Karolini. Stan 1.500 dolara - 100-ak kvadrata, dve spavaće sobe. Pre par meseci je prodato ovo naše naselje, i najavili su nam već povećanje za 130 dolara, ali to se neće desiti", napisao je jedan Igor koji je u Ameriku stigao preko čuvene lutrije i zelene karte.

"Plate stoje a inflacija je nenormalna"

Za njim su se javili drugi te pisali koja visina rente je u njihovoj blizini.

"Ja sam u predgrađu Čikaga i renta je 1.200 dolara", "Luivil, Kentaki je prilično povoljan. Jednosobni stanovi od 950 do 1.300-1.500 dolara. Dvosobni od 1.100 do 2.000. otprilike. Uglavnom, možete naći stan u sigurnom, mirnom, a opet centralno lociranom delu grada, odlično povezanom s drugim delovima i auto-putem za do 1.100-1.200, ili dvosoban za 1.300-1.400 dolara", "Florida renta do neba. Sve otišlo najmanje 200 posto. Plate stoje nenormalna inflacija", pisali su oni.

Kanada još skuplja? Da je slična situacija i van Amerike, govore oni koji žive u Kanadi. "I sa Kanadom isto i to odavno! Gradovi kao Toronto, Vankuver, Montreal što je skoro 2/3 Kanade su preskupi...Renta u Torontu otprilike za jednosoban 2.100 dolara a dvosoban stan 3.000 pa i više...To je katastrofa!", glasio je jedan od komentara onih koji žive u Kanadi.

"Ma kakva renta, ovde kriminal cveta"

Međutim, neki su otkrili da Amerika postaje nepodnošljiva za život ne samo zbog visokih cena renta već i zbog sve gore politike i kriminala.

"Da li stvarno mislite da je problem renta? Renta je skupa u čitavoj Americi, odlaze iz drugih razloga. Politika je užasna a kriminal iz dana u dan cveta", napisala je jedna devojka sa kojom su se složili mnogi.

A onda, na kraju, javio se jedan Srbin iz Amerike te upitao:

"Ja ne znam kako vi ljudi živite kad vam je toliko renta? Ono, i ovde u Vašingtonu je skupo, ali ja sam tu već dugo pa je hipoteka već skoro otplaćena. Čak mi je veća rata za auto nego hipoteka", zaključio je jedan čovek.

Kurir.rs/Blic