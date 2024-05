DA LI JE HOTEL "JUGOSLAVIJA" IZGRAĐEN ZBOG JEDNE ZAMERKE VELIKOG CARA TITU?! Legenda kaže: Čuvši njegove reči odmah naredio OVO!

Foto: ullstein bild / ullstein bild / Profimedia, Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Simbol jedne zemlje. Simbol jednog vremena. Zamišljen da bude simbol moći tadašnjeg našeg načina života. Zamišljen da bude kao nijedan drugi. Hotel Jugoslavija.

Novinar Kurira Vuk Uskoković istraživao je istoriju ovog hotela koja obiluje neverovatno zanimljvim podacima, a jedan od njih je svakako legenda o njegovom nastanku, koja možda ne doslovno, ali suštinski odgovara istini.

foto: Kurir televizija

Legenda kaže – kada je posetio Jugoslaviju davne 1961. godine, car Etiopije Hajle Selasije rekao je Josipu Brozu Titu da Beograd jeste veliki i lep grad, ali da mu nešto fali, a to je dovoljno prestižan hotel. Navodno, Tito je, čuvši te reči, odmah naredio da se izgradi najveći i najmoderniji hotel koji će ispunjavati najviše standarde. Iako je istina o izgradnji hotela drugačija, ova legenda imala je svoju svrhu.

- Ta priča daje jedan dobar okvir kakva je u stvari bila zaista namena ovog hotela. Ovaj hotel je bio reklama o Titovoj Jugoslaviji. On dolazi u vreme kada Tito ulaže izuzetne napore i trud da se na međunarodnoj sceni predstavi kao veliki političar i lider i ovaj hotel je trebalo da impresionira sve one strance, a tu se prevashodno misli na Aziju i Afriku, koji su dolazili u Beograd i da im pokaže kako smo mi jedna razvijena i sve razvijenija država - kaže Branimir Gajić, istroričar.

foto: Kurir televizija

Hotel Jugoslavija nudio je poseban sjaj. I figurativno i bukvalno. Jedan od plafona krasio je čuveni luster, tada najveći na svetu, sa čak 40.000 “Svarovski” kristala, koji je ušao u Ginisovu knjigu rekorda. U hotelu su održavane pozorišne i bioskopske predstave, modne revije za pamćenje.

Đorđe Pavlov, nekadašnji manekan kaže da su se u ovom hotelu održavale sjajne modne revije:

- Ja sam tamo radio nekoliko stvarno sjajnih revija. Takvih revija nema već godinama u Beogradu. To je bila revija fantastičnih modela. Postojala je čista runska vuna, razne fabrike su radile za njih, nije se pitalo šta košta. Otvaranja tih revija su bila uz baletski ansambl, uz živu muziku, fantastičnu pistu, sve one sale na prvom spratu su bile spojene, tu je bilo toliko puno sveta.

foto: Kurir televizija

U hotelu su odsedali britanska kraljica Elizabeta, američki predsednici Ričard Nikson i Džimi Karter, prvi čovek koji je kročio na Mesec Nil Armstrong, Tina Tarner, Kevin Kostner, Muamer Gadafi. Pitanje koje se nameće jeste da li to znači da je namera Jugoslavije da pokaže svoju moć bila uspešna. - Odsedali su i u drugim hotelima, u Metropolu i kasnije u Hajatu i u hotelu Moskva. Nije to ništa što ovo mesto čini preterano posebnim, a pogotovo ako gledamo u svetlu onoga što se dešavalo 90-tih godina, kada je došlo do totalne devastacije ovog objekta, a posebno u NATO bombardovanju 1999. godine i od tada, ovaj objekat je u suštini samo jedan tužan trag jedne iščezle epohe.

Gosti i danas odsedaju u hotelu. Tu se svaki dan stvaraju nove uspomene. I, krajičkom oka, gleda u budućnost. Hotel Jugoslavija ponovo je prodat ovog marta na licitaciji, a najavljena je izgradnja i dve nove kule. Da li će sa njih gledati neke nove visine, pokazaće vreme.

