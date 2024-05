BEZ 2.500 € NE RAČUNAJTE NA KVADRAT U OVOJ OPŠTINI: Za te pare kupićete ruinu za potpuno renoviranje - novogradnja duplo skuplja

Cene od poslednjeg kvartala prošle godine ne samo na Vračaru, već i u celom Beogradu su u stagnaciji ili blagom padu, mada ima i ekstremnih slučajeva gde se i dalje za male stanove traži mnogo para.

Oni koji imaju novac za ulaganje uglavnom se odlučuju za nekretnine jer u Srbiji i dalje ne postoje fondovi, a ni kultura poslovanja na berzi. Ulaganje u nekretnine je nekada isplativo, nekada ne, a prema rečima stručnjaka stan se smatra rentabilnim ukoliko se uloženi novac može vratiti u periodu od nekih 15 godina.

Davorka Tasić, menadžer u agenciji Kvadrat nekretnine kaže da nema velikih potresa kada se govori o iznosima na tržištu Vračara i navodi da je opšte poznata činjenica da se na ovoj opštini “bez 2.500 evra po kvadratu ne može ni razmišljati o kupovini”.

- Za te pare možete da računate na kupovinu stana za renoviranje. Međutim, kada govorimo o prosečnoj ceni za ovu opštinu, teško je da ona može uopšte i da se izvuče. Postoje, na primer, zgrade iz 60-tih koje morate do golih zidova da oljuštite i tu morate da računate na dodatno ulaganje od 300 do 400 evra po kvadratu, dok, u slučaju salonaca taj iznos ide i do 500 evra. Kada govorimo o novogradnji, njena cena se kreće od 4.000 ili 5.000 evra, ali ima i skupljih – ističe Tasićeva.

Ona navodi da je jako teško danas uopšte za bilo koji deo grada reći koliko šta košta.

To je trenutno nemoguće reći ni za Novi Beograd, a kamo li za Vračar koji je još specifičniji. Jer nije isto ako vam prozor gleda na Beogradsku ulicu gde idu tramvaji ili na Krunsku koja je rezidencijalna, ili možda imate drvored u ulici kao što je u Prote Mateje. Pogled na park takođe diže cenu nekretnine, dok, recimo, sve što gleda na Bulevar kralja Aleksandra ili Makenzijevu ima malo nižu cenu. Ne umanjuje je drastično, ali gotovo je sigurno da ćete skuplji kvadrat salonca platiti u Krunskoj nego u Beogradskoj – objašnjava ona.

Tasićeva kaže i da je parking mesto, ali i spratnost nešto što drastično utiče na cenu.

- Pojedine zgrade imaju parkinge iza zgrade, kao, recimo, u Njegoševoj ili Krunskoj, što nije garaža već korisništvo nad dvorištem koje puno znači. To opet ovde diže cenu kvadrata. Isto tako, ko se odluči za stan na prvom spratu platiće manje u odnosu na šesti u prometnoj ulici, a svakako treba računati i da na višim spratovima ima više svetlosti, što je opet skuplje.

Vračar tradicionalno najskuplji

Cena po kvadratu najskuplje prodatog stana je rekordna u četvrtom kvartalu i iznosila je 10.405 evra, a njegova veličina je 148 metara kvadratnih.

Vračar je već godinama među najskupljim delovima Beograda kada je cena kvadrata u pitanju, što se može pripisati nekoliko faktora. Prvo, geografski položaj Vračara u samom centru grada čini ga izuzetno atraktivnom lokacijom za stanovanje, sa svim potrebnim sadržajima na dohvat ruke. Pored toga, Vračar je poznat po svom karakterističnom šarmu i bogatom kulturnom nasleđu, što dodatno privlači kupce. Osim toga, nedostatak slobodnog zemljišta za izgradnju novih stambenih objekata ograničava ponudu stanova, dok je potražnja i dalje visoka, što rezultira kontinuiranim rastom cena nekretnina na ovom području.

Pored geografskog položaja i kulturnog šarma način na koji je Vračar urbanistički oblikovan takođe doprinosi visokim cenama nekretnina. Visok standard života, sa mnogim parkovima, školama, kulturnim institucijama i kafićima u blizini privlači kupce spremne da plate više za udobnost i praktičnost života na ovom području. Sve ovo zajedno čini Vračar stabilnom i poželjnom lokacijom za investiciju u nekretnine i to dodatno podržava visoke cene kvadrata

